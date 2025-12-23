El Gobierno aprueba el abono único de transporte: qué es, cuándo entra en vigor y a quién beneficia

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el abono único de transportes que permitirá viajar por todo el país con una tarifa plana mensual. La medida fue anunciada la pasada semana por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y no afectará a los descuentos que están actualmente en vigor, como el abono de Cercanías, que también se han prorrogado durante 2026.

"El transporte público es una herramienta de cohesión social, de desigualdad de oportunidades, de equilibrio territorial y eficaz para avanzar en la transición ecológica", ha reivindicado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sobre unas medidas que costarán a las arcas del Estado 1.371 millones de euros. Estas son las principales claves:

¿Qué es el abono único estatal de transportes? Se trata de una iniciativa del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para fomentar el uso del transporte público por todo el país en aquellos medios de transporte de titularidad estatal por una tarifa mensual. Cabe recordar que este billete ya fue anunciado por Puente a principios de año para entrar en vigor en 2026, pero faltaba ponerle precio y fecha definitiva.

¿Qué transportes están incluidos? Permitirá a los ciudadanos viajar por todo el país y coger todos los trenes de Cercanías, Media Distancia y los servicios de autobús con concesión estatal. "Es un abono que sirve para viajar en Cercanías, da igual en Sevilla, Madrid o Barcelona", ha recalcado el ministro.

¿Cuánto cuesta? El abono tendrá un precio de 60 euros al mes para adultos y de 30 para los jóvenes menores de 26 años.

¿Cuándo entra en vigor? Se podrá utilizar a partir del 19 de enero de 2026 en toda España. El abono único de transporte se podrá utilizar a partir del 19 de enero y no afectará a los descuentos actuales

¿Incluye el transporte de mi ciudad? No por el momento, aunque la intención del Ejecutivo es ir sumando otros medios de transporte como metro, tranvías y autobuses urbanos. Para ello, necesita la colaboración de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que son las administraciones que tienen las competencias. En este sentido, Puente ha animado a esa adhesión, porque "cuanto más integrada esté la red de transporte público, mayores serán los beneficios para la ciudadanía". "Más simplicidad, más ahorro y más facilidad para moverse", ha concluido.

¿Dónde se puede solicitar? De momento no se conocen los detalles.

¿A quién beneficiará? Según el Gobierno, la medida beneficiará a dos millones de usuarios. Así, un trabajador que viaje a diario de Vigo a Santiago o de Jerez a Sevilla, podrá ahorrarse hasta casi un 60% del gasto mensual en transporte público.

¿Y qué pasa con los descuentos actuales en el transporte? Se mantienen todo 2026, de forma que los abonos mensuales y los bonos de 10 viajes seguirán teniendo al menos un 40% de descuento (el 20% financiado por el Estado y el 20% restante, por las comunidades o ayuntamientos). En el caso de Renfe, el Consejo de Ministros también ha prorrogado los descuentos vigentes: el abono mensual ilimitado tendrá un precio de 20 euros (10 euros para jóvenes), mientras que los menores de 14 años no pagarán. En la media distancia y los Avant especiales, los niños viajarán gratis y los abonos mensuales y los de 10 viajes tendrán un descuento del 40%. Asimismo, en los Avant generales se prorroga la bonificación del 50% en el bono de 10 viajes válido para 30 días. Como principal novedad, Puente ha anunciado el nuevo abono trimestral "Pase Vía" para Avant, que otorgara más descuentos a medida que se viaja más (desde el 45% al 72%); o el sistema Cronos para Cercanías —pagando con la tarjeta bancaria directamente en los tornos y validadoras—, con descuentos del 40% a partir del quinto viaje. Por último, en servicios de media distancia de la red de ancho métrico aumentan los descuentos de ida y vuelta del 7% al 20%, igualándolos al resto de la red convencional. Y se fija un precio máximo de 7 euros para los títulos adquiridos en plaza H, para personas con discapacidad o movilidad reducida. Renfe habilita una web para ver en tiempo real la ubicación exacta de los trenes de Cercanías y si van con retraso o no

¿Existe en otros países una medida similar? Sí. La medida replica una iniciativa actualmente en uso en Alemania, aunque en este caso sí incluye todo el transporte público (también metro y tranvía), salvo la alta velocidad.