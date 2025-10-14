Grecia, paralizada por la huelga en el transporte público contra la jornada laboral de 13 horas

Grecia ha vuelto a quedar paralizada este martes debido a una huelga del sector público, y sobre todo del transporte, la segunda gran movilización que se organiza en las últimas dos semanas contra la extensión de la jornada laboral hasta un máximo de 13 horas diarias. Atenas ha amanecido sin servicios de metro ni trenes de cercanías, ya que los empleados del transporte público han decidido sumarse al paro.

Los buses y tranvías de la ciudad circulan en un horario reducido ente las 09.00 y las 21.00 horas, mientras que el metro realiza itinerarios solo durante algunas horas de la mañana y el mediodía para facilitar el traslado de personas por las manifestaciones convocadas en el centro de la capital.

También se han visto afectados los itinerarios de barcos de pasajeros en todo el país, ya que varios sindicatos de marineros han convocado un paro de 24 horas, mientras que el servicio de trenes interurbanos permanecerá interrumpido en toda Grecia.