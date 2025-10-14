La huelga nacional en Bélgica paraliza todos los vuelos con salida desde Bruselas y Charleroi

Bélgica se enfrenta a una jornada de huelga nacional con manifestaciones en la capital y con especial incidencia en los transportes. Ningún vuelo despegará este martes en los aeropuertos de Bruselas y Charleroi por los paros convocados por los tres sindicatos mayoritarios en el país. Protestan contra la reforma de las pensiones y del seguro de desempleo y los recortes en derechos sociales del Gobierno liderado por Bart de Wever.

Desde las 10:00 de la mañana, miles de personas se manifiestan en el centro de la capital. La marcha la han convocado los tres principales sindicatos (CSC, FGTB y CGSLB), que esperan que la afluencia alcance las 100.000 personas. Ha comenzado en la Estación de ferrocarril del Norte de Bruselas y finaliza sobre las 14:00 horas en la Estación Sur.

Varias personas han sido detenidas en la mañana de este martes por causar destrozos, incendiar objetos y provocar atascos en la carretera de circunvalación de Bruselas. En cualquier caso, la Policía ha recomendado no desplazarse en coche hasta la capital por las concentraciones.

Los paros afectan a los aeropuertos y al transporte público El Aeropuerto de Bruselas-Zaventem anticipa un fuerte impacto de la huelga porque esperan que gran parte del personal de las empresas que prestan servicios de seguridad secunde la huelga. El aeropuerto de Charleroi, a unos 50 kilómetros al sur de la capital, también prevé grandes perturbaciones en el servicio: "Debido a la jornada nacional de movilización prevista para el martes 14 de octubre y a la falta de personal presente para garantizar las operaciones con total seguridad, el aeropuerto de Charleroi no podrá operar las salidas y llegadas programadas", explican en un comunicado. Los aeropuertos advierten también de que los vuelos de llegada podrán verse alterados y de que el seguimiento de la huelga en los transportes públicos complicará además los accesos. Asimismo, adelantan que este miércoles será otro día complicado porque la reprogramación de vuelos obligará a una mayor actividad. Los paros también afectarán al servicio de recogida de basuras y a las líneas de transporte público, aunque la compañía ferroviaria pública reforzará el servicio en Bruselas porque prevén que muchos ciudadanos se desplacen para sumarse a la manifestación.