La huelga nacional en Bélgica paraliza todos los vuelos con salida desde Bruselas y Charleroi
- Miles de personas se manifiestan en Bruselas contra las políticas del Gobierno liderado por Bart de Wever
- Los paros afectarán también al transporte público y al servicio de recogida de basuras
Bélgica se enfrenta a una jornada de huelga nacional con manifestaciones en la capital y con especial incidencia en los transportes. Ningún vuelo despegará este martes en los aeropuertos de Bruselas y Charleroi por los paros convocados por los tres sindicatos mayoritarios en el país. Protestan contra la reforma de las pensiones y del seguro de desempleo y los recortes en derechos sociales del Gobierno liderado por Bart de Wever.
Desde las 10:00 de la mañana, miles de personas se manifiestan en el centro de la capital. La marcha la han convocado los tres principales sindicatos (CSC, FGTB y CGSLB), que esperan que la afluencia alcance las 100.000 personas. Ha comenzado en la Estación de ferrocarril del Norte de Bruselas y finaliza sobre las 14:00 horas en la Estación Sur.
Varias personas han sido detenidas en la mañana de este martes por causar destrozos, incendiar objetos y provocar atascos en la carretera de circunvalación de Bruselas. En cualquier caso, la Policía ha recomendado no desplazarse en coche hasta la capital por las concentraciones.
Los paros afectan a los aeropuertos y al transporte público
El Aeropuerto de Bruselas-Zaventem anticipa un fuerte impacto de la huelga porque esperan que gran parte del personal de las empresas que prestan servicios de seguridad secunde la huelga. El aeropuerto de Charleroi, a unos 50 kilómetros al sur de la capital, también prevé grandes perturbaciones en el servicio: "Debido a la jornada nacional de movilización prevista para el martes 14 de octubre y a la falta de personal presente para garantizar las operaciones con total seguridad, el aeropuerto de Charleroi no podrá operar las salidas y llegadas programadas", explican en un comunicado.
Los aeropuertos advierten también de que los vuelos de llegada podrán verse alterados y de que el seguimiento de la huelga en los transportes públicos complicará además los accesos. Asimismo, adelantan que este miércoles será otro día complicado porque la reprogramación de vuelos obligará a una mayor actividad. Los paros también afectarán al servicio de recogida de basuras y a las líneas de transporte público, aunque la compañía ferroviaria pública reforzará el servicio en Bruselas porque prevén que muchos ciudadanos se desplacen para sumarse a la manifestación.
Protestan contra las reformas del Gobierno de coalición
El actual primer ministro, Bart de Wever, llegó al cargo después de ocho meses con un Gobierno en funciones. El anterior, Alexander De Croo, dimitió por los malos resultados de su formación en las elecciones de junio de 2024, pero la formación del nuevo Ejecutivo se demoró hasta febrero de 2025. De Wever pertenece al nacionalismo flamenco y encabeza una coalición de cinco partidos, conocida como coalición 'Arizona'.
Los sindicatos acusan al primer ministro de intentar que los asalariados trabajen más tiempo y en peores condiciones. Se espera que se sumen a la manifestación organizaciones pacifistas y ecologistas, así como colectivos de funcionarios afectados por las reformas, como los maestros.