Renfe habilita una web para ver en tiempo real la ubicación exacta de los trenes de Cercanías y si van con retraso o no

Renfe ha estrenado una página web que permite a los usuarios conocer en tiempo real la ubicación de los trenes de Cercanías y Rodalies, además de indicar su hora de paso por cada estación, según explica Renfe a través de una nota de prensa. Esta también permite conocer en un instante el estado de la red en cada momento, observar la situación de cada tren en el mapa ferroviario y saber si va puntual o se retrasa.

Según el director de innovación y transformación digital de Renfe Viajeros, Pablo Fernández Pastor, "esta herramienta es un paso más en el proceso de digitalización en la que está inmersa Renfe Viajeros, que tiene varios ámbitos y abarca diferentes procesos". También sentencia que "el foco principal siempre es la relación con nuestro cliente" para poder ofrecer información "de forma inmediata y en cualquier ubicación y en cualquier circunstancia".

La web permite al usuario consultar todos los núcleos de Cercanía y Rodalies a través del mapa completo con todos los trenes en funcionamiento. Además, deja a los usuarios seleccionar una única línea o estación para conocer la información de esta. Para facilitar su uso y difundir los datos de la web, Renfe la ha habilitado para que terceros, como plataformas de planificadores de ruta como Google Maps, puedan ofrecer este servicio por sus canales.

Fernández afirma que, a través del desarrollo de esta página, "se atenúa un poco la incertidumbre en las estaciones", lo cual permite planificar a los usuarios de manera "más idónea" sus desplazamientos, teniendo en cuenta "sus necesidades de transporte en el día a día". Sentencia que "el viaje como tal no comienza en la estación, comienza desde que tú lo estás empezando a planificar".

A través de esta iniciativa, Renfe busca ahondar en su política de transparencia, especialmente en la operativa de sus trenes. Anteriormente, el 6 de octubre, publicó las estadísticas de puntualidad y el pasado 18 de noviembre los datos de incidencias. El director asegura que están dando "un valor adicional" al que han estado "dando hasta ahora".

Facilitar información a los usuarios En cuanto a la puntualidad de los trenes, en la web los usuarios pueden comprobar la regularidad de cada una de las máquinas a medida que se desplaza. El color verde significa que va en hora o con un retraso inferior a los tres minutos. Entre los tres y los cinco minutos el color asignado es el naranja. El rojo muestra demoras superior a los cinco minutos. Según la directora de transformación digital y tecnología de Renfe, Sonia Segade Blanco, consiguen conocer la posición exacta de los trenes a través de un dispositivo de posicionamiento de las máquinas, pero "dependiendo de dónde está el vehículo", como un túnel, su posición no se puede obtener. Estos datos de cada tren se combinan con "el paso de vía de las balizas" que proporciona Adif, el regulador ferroviario, "y con la información de los sistemas de atención al viajero que tenemos en estaciones". Captura de pantalla de la página web lanzada por Renfe. RENFE Los usuarios también podrán obtener información específica de los trenes, como a qué línea pertenecen, el trayecto que realiza, la parada en la que se encuentra, la última que ha efectuado y la siguiente que va a hacer. También señala el tiempo que queda para llegar y la hora a la que se prevé el arribo. Para Fernández, la gran diferencia es que los usuarios tienen "una ubicación en tiempo real, mucho más gráfica y sobre un mapa" que da información del "estado de la red de Cercanías". Además de los trenes, también se puede conocer la información de las distintas estaciones, como las líneas que pasan por ella o la correspondencia con otros servicios de transporte público, como el Metro. Segade añade que la web también tiene la información de si una estación cuenta con un aparcamiento para bicicletas o no y "otros servicios que también son accesibles". Esta información también se añadirá "en la app de Cercanías" a partir de primer trimestre de 2026. Renfe reduce sus pérdidas en 2024 respecto a 2023 gracias al crecimiento de viajeros en Alta Velocidad y Larga Distancia

El futuro de la web, en constante desarrollo En línea con lo explicado por Fernández, Segade explica que la información que proporcionan a través de esta página web están disponibles en otro dominio de la empresa llamado "Open Data", donde Renfe ofrece la información "cada 30 segundos a cualquier operador o plataforma de transporte que quiera utilizarlos". Segade asegura que se buscará complementar la información disponible a partir del primer semestre de 2026 con la "disponibilidad de bicis públicas como BiciMad". No solo se va a quedar en los núcleos de Cercanías de todo el territorio nacional, pues este ha sido solo el primer objetivo porque es donde Renfe tiene "más demanda y volumen de pasajeros". También a partir del primer semestre de 2026 se incorporará a la web "el tiempo real de servicios de media y larga distancia" para "conseguir que nuestros viajeros puedan planificar e intercambiar entre unos servicios y otros que ofrecemos desde la compañía". Óscar Puente responde a las críticas al tren: "Un sistema en caos no crece dos dígitos al año"