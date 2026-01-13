Arranca el abono único de transportes: cómo comprarlo y qué requisitos se necesitan para conseguirlo

El Gobierno ha puesto en marcha el abono único de transportes con el que se podrá viajar en autobús y tren por todo el país pagando una tarifa única mensual. Te explicamos paso a paso cómo puedes conseguirlo y qué requisitos necesitas cumplir.

¿Dónde puedo comprarlo? Como indica el Ministerio de Transportes, podrá adquirirse directamente en los canales de venta —páginas web y máquinas o taquillas físicas— que habiliten los operadores adheridos al programa. Algunos de ellos son Alsa y Renfe porque, como ya indicó el Ministerio de Transportes, en este abono se incluyen los servicios de autobús de titularidad estatal y los de Cercanías y Media Distancia de Renfe.

¿A partir de cuándo se puede utilizar? Está destinado a viajes a partir del 19 de enero de 2026, pero su venta ya está disponible en operadores como Renfe.

¿Cuántos tipos de abonos hay? Existen dos modalidades: el abono para adultos mayores de 26 años, que cuesta 60 euros al mes, y el destinado a menores de 26 años, con un precio reducido al 50%, es decir, de 30 euros mensuales. Como indican desde Transportes, no sustituye a las bonificaciones actualmente vigentes en algunos títulos de transporte, sino que es una iniciativa aparte.

Registro previo para menores de 26 años En el caso de los jóvenes menores de 26 años, es necesario completar antes un registro en la web de Transportes para poder obtenerlo al precio de 30 euros. Así, se obtendrá un código canjeable que empieza por 'AJ26' —o por 'AN26' para los menores de 14 años— y que luego se tendrá usar a la hora de comprar el abono único en los canales de venta de los operadores. Esto habrá que hacerlo al menos con 24 horas de antelación a la emisión de primer abono único. Por otro lado, Transportes recuerda que mantiene la gratuidad del transporte los menores de 15 años, pero también que se necesita hacer este registro previo para poder aplicar esta bonificación.

Entonces, ¿cómo funciona? De esta manera, el primer paso es adquirir el abono único a través del canal de venta de uno de los operadores adheridos al programa. Si es para un menor de 26 años, habrá que realizar el registro previo y conseguir el código canjeable para conseguirlo a un precio de 30 euros al mes. El abono tiene un localizador único y, una vez adquirido este código, se podrá usar para comprar un título de transporte a coste cero en los servicios de Cercanías y Rodalies, Media Distancia, algunos de AVANT de Renfe, y en los autobuses interregionales de titularidad estatal. El abono único es personal e intransferible y tiene validez de 30 días naturales desde la fecha de inicio seleccionada al comprarlo. Se puede adquirir más de un abono para la misma persona, pero sus periodos de vigencia no podrán coincidir.

Requisitos En primer lugar, es necesario tener la nacionalidad española o extranjera con residencia legal en España. Para obtener el abono hay que presentar el DNI o NIE, un email de contacto y, si es el caso, el código de descuento para los menores de 26 años obtenido durante el registro previo.

Viajes ilimitados, pero con condiciones de uso El abono único permite realizar viajes ilimitados, pero establece algunas normas. En el caso de aplicarlo a autobuses, permite una reserva por sentido y día —salvo que se anule la anterior— y en los trayectos de corta duración, la empresa podrá permitir que se realice hasta dos reservas por sentido en el mismo día. En la Media Distancia de Renfe, no se pueden enlazar trenes consecutivos si entre salidas hay menos de tres horas de diferencia o menos del triple del tiempo del primer trayecto. Tampoco permite realizar más de 4 viajes de ida o vuelta con reserva de plaza el mismo día.