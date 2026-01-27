Díaz garantiza que el salario mínimo seguirá en vigor y critica que "las derechas" no apoyen la subida de las pensiones

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha asegurado que el salario mínimo interprofesional (SMI) de 2025 seguirá en vigor aunque decaiga su prórroga para este año, en el caso de que el Congreso rechace este martes el decreto ómnibus, como parece previsible. En relación con el rechazo de este decreto que ha cargado contra "las derechas", en referencia a PP y a Junts, porque "van a bajar las pensiones", cuya subida estaba incluida en este decreto.

Preguntada por el descenso de la tasa de paro, en algo más de medio punto porcentual, situándose en el 9,93% al final de 2025, según los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre que acaba de publicar el INE. Díaz ha dicho que España está de enhorabuena porque "por fin" la tasa de paro baja del 10% y se sitúa "por debajo de la media de la temporalidad europea", con empleos "de mayor calidad". Además, ha señalado que "nunca" se han registrado estas cifras de ocupación femenina.

Entrevistada en Las Mañanas de RNE, Díaz ha dicho que el pasado año ya decayó la prórroga del SMI —en ese caso, el de 2024— y que en ese momento dictó un criterio interpretativo para evitar que se produjera un vacío legal, "que es lo que acabo de hacer" ante la posibilidad de que se repita esa situación.

El Gobierno incluyó la prórroga del salario mínimo de 2025 en un decreto ómnibus que ese martes debate el Congreso, donde previsiblemente será rechazado con los votos en contra de PP, Vox y Junts, por lo que todo su contenido —que va desde la subida de pensiones hasta la suspensión de los desahucios— decaerá.

En paralelo, Trabajo sigue negociando con los agentes sociales la subida del salario mínimo para 2026 en un 3,1%, hasta los 1.221 euros mensuales en 14 pagas, sin que sus perceptores tengan que tributar. Esta subida "resiente" los contratos públicos, ha admitido la vicepresidenta, por lo que trabaja en unos "incentivos" para compensar a las empresas afectadas que suban el salario de sus trabajadores por encima del salario mínimo.

Al PP: "Está golpeando a diez millones de pensionistas" La ministra de Trabajo se ha mostrado muy crítica con la decisión del PP de no apoyar el decreto ómnibus. "Se esta equivocando porque quiere golpear al Gobierno de España y está golpeando a diez millones de pensionistas en este país". Con la "no convalidación de este decreto" que se vota en el Congreso, ha dicho, "que sepan los pensionistas que el PP se las va a bajar". "Es la desgracia que tenemos. Entiendo que hagan oposición pero no dañando a gente trabajadora. Es un error mayúsculo", ha señalado la vicepresidenta segunda en un tono muy crítico. Díaz ha criticado, que mientras el Gobierno "hace el bien" con la aprobación de este real decreto, "las derechas van a bajarles las pensiones". Y ha dicho que el PP ya tuvo que "rectificar" en dos ocasiones "por equivocarse golpeando a los pensionistas". Al mismo tiempo ha pedido "tranquilidad" y ha señalado que cuando lo hicieron, dictó "un criterio" que es lo que acaba de hacer, para corregirlo. "En diciembre hemos subido las pensiones y hoy las derechas les bajan las pensiones", ha señalado.