El paro en España baja del 10% por primera vez desde 2008 tras sumar 605.400 empleos en 2025
- El paro se sitúa en el 9,93%, según la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre
- La ocupación llega a un nuevo máximo con 22.463.300 personas empleadas
La tasa de paro baja algo más de medio punto porcentual y se sitúa en el 9,93% al final de 2025, según los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre que acaba de publicar el INE. Por primera vez desde inicios de 2008, la tasa desciende por debajo del umbral del 10%.
El paro bajó en 136.100 personas, hasta 2.477.100 desempleados. En términos desestacionalizados disminuyó un 1%. En los 12 últimos meses se redujo en 118.400 personas. (79.500 hombres y 38.800 mujeres menos). La variación anual fue del -4,56%.
Por nacionalidad, el paro disminuyó entre los españoles -incluye doble nacionalidad- en 107.700, y entre los extranjeros en 28.300.
Paro juvenil en el 23%
La tasa de paro juvenil se sitúa el 23% en el cuarto trimestre de 2025, también un mínimo desde la crisis financiera.
Por sexo, el número de hombres desempleados disminuyó en 27.100 este trimestre y el de mujeres en 109.000. La tasa de paro femenina bajó 87 centésimas -hasta el 11,24%- y la masculina se redujo 20 centésimas -hasta el 8,76%-.
El paro bajó este trimestre en los Servicios (65.400 menos), la Agricultura (-12.500) y la Industria (-4.000), mientras que se incrementó en la Construcción (14.700 más).El paro aumentó en 9.500 entre los que perdieron su empleo hace más de un año y descendió en 78.400 entre las personas que buscan su primer empleo.
Por sectores, el desempleo disminuyó en el último año en los Servicios (43.200 menos) y la Agricultura (-4.700), mientras que subió en la Industria (4.200 más) y la Construcción (2.600). El número de personas que llevan más de un año en paro bajó en 63.200 y el de parados que buscan su primer empleo se redujo en 14.100.
Máximo de la ocupación
En valores absolutos de octubre a diciembre, se alcanzaron los 22.463.300 ocupados (22.462.900 personas en términos desestacionalizados), registrando un nuevo máximo histórico, según los datos del Instituto Nacional de Estadística.
La ocupación aumentó en 76.200 personas entre octubre y diciembre del año pasado (200.900 en términos desestacionalizados), respecto al tercer trimestre. La tasa de crecimiento se sitúa en el 0,34% (0,9% desestacionalizado, el mayor ritmo en dos años y medio).
En tasa interanual, el número de ocupados aumentó en 606.200 personas en términos desestacionalizados, un 2,77% más respecto a 2024.
Crece la población activa
La población activa sigue creciendo y ronda los 25 millones de personas, tras incrementarse en casi medio millón en el último año.
La fortaleza del mercado laboral se refleja en las famias. A cierre de 2025, los hogares que tienen a todos sus miembros activos ocupados se sitúan en 12.166.300, casi 263.000 más que hace un año. Mientras, los hogares con todos sus miembros activos en paro disminuyeron en 61.200 en los últimos 12 meses, hasta los 772.300.
La mayor parte del crecimiento del empleo fue en el sector privado, con un incremento de 555.300 personas, frente a las 50.100 en el sector público. Es decir, el sector privado es responsable de casi el 92% del incrementó, y se sitúa en 18.821.900 ocupados.
La estabilidad en el empleo siguió aumentando el año pasado, con un aumento de los contratos indefinidos de casi 547.500, hasta las 16.260.000 personas. La tasa de temporalidad es del 12,4% en el sector privado.
En los últimos años la estructura sectorial del empleo en España ha visto ganar peso en ciertos servicios, como información y comunicación, profesionales y técnicos, y sanidad, así como en la construcción, si bien permanece por debajo de sus máximos históricos. En agregado, el peso del sector público se sitúa en línea con los niveles de 2016-2019.
"En definitiva, los datos muestran un mercado laboral más fuerte, más estable, con empleo de mayor calidad, y que sienta una base sólida para seguir ampliando el bienestar de todos los ciudadanos", según destaca el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.