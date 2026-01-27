El paro en España baja del 10% por primera vez desde 2008 tras sumar 605.400 empleos en 2025

La tasa de paro baja algo más de medio punto porcentual y se sitúa en el 9,93% al final de 2025, según los datos de la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre que acaba de publicar el INE. Por primera vez desde inicios de 2008, la tasa desciende por debajo del umbral del 10%.

El paro bajó en 136.100 personas, hasta 2.477.100 desempleados. En términos desestacionalizados disminuyó un 1%. En los 12 últimos meses se redujo en 118.400 personas. (79.500 hombres y 38.800 mujeres menos). La variación anual fue del -4,56%.

Por nacionalidad, el paro disminuyó entre los españoles -incluye doble nacionalidad- en 107.700, y entre los extranjeros en 28.300.

Paro juvenil en el 23% La tasa de paro juvenil se sitúa el 23% en el cuarto trimestre de 2025, también un mínimo desde la crisis financiera. Por sexo, el número de hombres desempleados disminuyó en 27.100 este trimestre y el de mujeres en 109.000. La tasa de paro femenina bajó 87 centésimas -hasta el 11,24%- y la masculina se redujo 20 centésimas -hasta el 8,76%-. El paro bajó este trimestre en los Servicios (65.400 menos), la Agricultura (-12.500) y la Industria (-4.000), mientras que se incrementó en la Construcción (14.700 más).El paro aumentó en 9.500 entre los que perdieron su empleo hace más de un año y descendió en 78.400 entre las personas que buscan su primer empleo. Por sectores, el desempleo disminuyó en el último año en los Servicios (43.200 menos) y la Agricultura (-4.700), mientras que subió en la Industria (4.200 más) y la Construcción (2.600). El número de personas que llevan más de un año en paro bajó en 63.200 y el de parados que buscan su primer empleo se redujo en 14.100.

Máximo de la ocupación En valores absolutos de octubre a diciembre, se alcanzaron los 22.463.300 ocupados (22.462.900 personas en términos desestacionalizados), registrando un nuevo máximo histórico, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. La ocupación aumentó en 76.200 personas entre octubre y diciembre del año pasado (200.900 en términos desestacionalizados), respecto al tercer trimestre. La tasa de crecimiento se sitúa en el 0,34% (0,9% desestacionalizado, el mayor ritmo en dos años y medio). En tasa interanual, el número de ocupados aumentó en 606.200 personas en términos desestacionalizados, un 2,77% más respecto a 2024.