El mercado laboral cierra 2025 creando empleo y registra 21,84 millones de afiliados y 2,4 millones de parados

El mercado laboral ha cerrado el 2025 con optimismo. En diciembre, corazón de la campaña de Navidad, el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en 19.180 personas de media y ha alcanzado los 21,84 millones de personas, medio millón más que hace un año. Al mismo tiempo, el paro ha descendido en 16.291 personas en el último mes, lo que permite terminar el ejercicio con 2.408.670 parados, la menor cifra desde diciembre de 2007.

De acuerdo con la estadística difundida este lunes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, diciembre ha tocado máximos históricos en términos de afiliación, solo por detrás de junio y julio de 2025, cuando se superan los 21,86 millones.

Si se elimina el efecto del calendario, se han registrado 33.076 afiliados en el último mes y 507.922 más en los últimos doce meses. Esto lleva a un total de 21,87 ocupados en términos desestacionalizados, récord de la serie histórica.

Asimismo, en el último año, el desempleo ha bajado un 5,94%, esto es, 152.048 parados menos en las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), que suman 56 meses de caídas interanuales consecutivas, según los datos del Ministerio de Trabajo.

No obstante, la comparación de los meses de diciembre de los últimos años revela que el de 2025 es un recorte inferior al de los cuatro años anteriores y también a los de la última década, si obviamos el 2020, excepcional por la pandemia de coronavirus.

Este diciembre destaca el caso de los menores de 25 años: son 11.470 parados menos que en noviembre, un recorte de más del 6%. Se registran en total 176.852 jóvenes desempleados.