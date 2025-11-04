El paro sube a los 2,44 millones, pero el empleo recupera los 21,8 millones de afiliados, la cota más alta en un octubre

El mercado laboral ha recuperado los 21,8 millones de afiliados a la Seguridad Social, al registrar 141.926 trabajadores más que en septiembre (0,65%). La afiliación se acerca a la cota máxima que alcanzó en agosto, aunque también ha crecido el paro. El número de personas desempleadas ha aumentado en 22.101 en un mes (0,91%) y se sitúa en 2,44 millones de parados, según los datos publicados este martes.

Este octubre ha salido bien parado en las comparaciones de estadísticas. En la serie histórica, nunca antes se habían contabilizado tantos cotizantes medios en el décimo mes del año y, además, es la segunda mayor subida entre septiembre y octubre, solo por detrás de la de 2021, marcada por la recuperación de la actividad después de la pandemia.

Igualmente, la última subida del paro es inferior a las de los octubres de 2024 y 2023. El Ministerio de Trabajo subraya que es un 65% más baja que el incremento promedio entre 2001-2024, si exceptuamos el efecto de la pandemia, cuando el desempleo directamente se reducía en octubre, lo que es una anomalía en los registros.

Que suba el empleo y suba también el paro parece una contradicción, pero se explica porque aumenta la población activa: hay más gente dispuesta a trabajar y se apunta a las listas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La tendencia del último año: más trabajadores, menos parados En términos desestacionalizados, si restamos el efecto del calendario, el empleo suma 64.569 afiliados, hasta superar 21,79 millones en total, y el paro desciende en 15.256 personas. Con perspectiva anual, la tendencia también es positiva: en un año el número de trabajadores dados de alta en la Seguridad Social ha aumentado en medio millón y el de parados ha disminuido en 158.288. "España sigue liderando la creación de empleo en Europa, con un mercado laboral sólido y robusto", ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la red social X, en respuesta a un vídeo de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz. En él, esta destaca la creación del empleo en "actividades de alto valor añadido" como la educación, actividades científico-técnicas o las telecomunicaciones y relaciona la mejora de los datos de cotización y el descenso de la temporalidad con la reforma laboral. También la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido este martes la reforma laboral como causa de un cambio de "paradigma" en el mercado laboral español, que atribuye a su partido, en contraposición a las políticas del "bipartidismo". "Un mes más demostramos que el único camino para reducir el desempleo y hacer avanzar a nuestro país es claro, es seguir ganando derechos para la gente trabajadora y garantizar condiciones laborales dignas", ha declarado. ““

Mejor mes para el empleo y el paro femenino, pero persiste la brecha La afiliación a la Seguridad Social crece en octubre tanto para los hombres como para las mujeres, pero en estas últimas el alza ha sido especialmente pronunciada. Son 109.972 trabajadoras más que en septiembre, mientras el número de hombres afiliados sube 31.955. Así, la ocupación femenina alcanza un récord en términos absolutos de más de 10,34 millones de afiliadas, si bien el porcentaje de hombres ocupados sigue siendo superior (52,6%) al de mujeres (47,4%). Nunca se ha superado la barrera del 48%. Desde la reforma laboral, el empleo ha aumentado en un 12,4% entre las mujeres, una evolución 2,8 puntos superior a la de los hombres, según destaca el Ministerio. En cuanto al desempleo, sube también para ambos géneros, aunque más para los hombres (1,11%) que para las mujeres (0.79%). De este modo, el SEPE registra 1,48 millones de paradas, la cifra más baja en octubre desde 2007, y 963.301 parados. Y es que la tendencia anual sigue siendo más beneficiosa para los hombres: el paro masculino ha caído un 6,88% y el femenino, un 5,56%. La misma tendencia observada en el empleo y el paro para el conjunto de la población se observa en los jóvenes. En total, 193.798 personas menores de 25 años buscan empleo activamente, esto es, 10.082 jóvenes parados más que en septiembre, pero igualmente la cifra más baja en la serie histórica en un mes de octubre. Al respecto, el departamento de Saiz subraya que la ocupación de los jóvenes y la de los mayores de 55 años ha subido por encima del conjunto, con incrementos en torno al 23%. El aumento de la población activa se refleja también en los datos de personas extranjeras. En este caso, se superan por primera vez los 3,1 millones de afiliados extranjeros y su paro toca los 335.000, con un aumento del 2,85% en el último mes, pero un descenso del 4,59% en el último año. 04.49 min Las claves de los datos de paro de octubre: 142.000 afiliados más

La educación crea empleo mientras se destruye en hogares, hostelería… Por sectores, en el último mes se han destruido puestos de trabajo sobre todo en las actividades de los hogares en régimen general (-3,13% de afiliación), hostelería (-3,08%), suministros de agua y gestión de residuos (-2,83%) y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (-2,41%), aunque la mayor caída de la afiliación en términos absolutos corresponde a la hostelería (-50.594) En cambio, se ha creado empleo especialmente en educación, con un aumento del 14,78% de septiembre a octubre, 167.323 personas más. Le siguen las actividades artísticas y de entretenimiento (+16.691), y la construcción (+15.347). Con una perspectiva anual, el único sector del régimen general en el que desciende la afiliación es el doméstico (-3,40%), igual que en el sistema especial de los hogares (-4,31%) y el sistema especial agrario (-1,81%). Desde octubre del año pasado, los sectores que más han crecido en empleo son el transporte y almacenamiento (8,35%) y agricultura, ganadería y pesca (5,09%) en términos relativos. En cifras absolutas, lidera también el transporte y almacenamiento (73.095 afiliados) junto a servicios sanitarios y sociales (66.082). Por su parte, el desempleo baja el 1,21% en el sector de construcción (2.121 personas), pero aumenta el 1,05% en servicios (18.496), el 1,68% en agricultura (1.270) y el 0,81% en industria (1.148). También crece el colectivo sin un empleo anterior, el 1,45%, con 3.308 personas más.

Sube el paro en todas las comunidades Todas las comunidades autónomas han sufrido un aumento del paro este octubre, con mayores repuntes en Castilla y León (2.545), Andalucía (2.535) y Cataluña (2.423). No obstante, en el detalle por provincias puede observarse que el desempleo baja en cinco de ellas, con descensos mínimos en algunas de ellas: Valencia (-958), Córdoba (-288), Almería (-263), Ourense (-127) y Sevilla (-65). Aumenta así en las 47 restantes, entre estas destacan los incrementos de Madrid (2.281), Baleares (1.631) y Tenerife (1.503).