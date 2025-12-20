Un total de 122 de los 124 electores cuyos sufragios fueron robados ya han votado de nuevo en las elecciones extremeñas

Un total de 122 de los 124 electores que se vieron afectados por el robo de la caja fuerte de la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) han podido ejercer nuevamente su derecho al voto de cara a las elecciones autonómicas de este domingo 21 de diciembre.

El resto de votantes ha sido contactado por personal de Correos para que, siguiendo el procedimiento establecido, pueda emitir su voto nuevamente, ha informado el ente público postal en un comunicado.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, atribuyó la sustracción de los 124 votos a "la delincuencia común". Explicó que la Guardia Civil, que mantiene aún abierta la investigación, tiene registradas cinco incidencias por intentos de robo en oficinas de Correos y solo en uno de estos casos, en la localidad de Fuente de Cantos, los autores lograron su objetivo.