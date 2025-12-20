Un total de 122 de los 124 electores cuyos sufragios fueron robados ya han votado de nuevo en las elecciones extremeñas
- El resto de votantes ha sido contactado por personal de Correos para que pueda emitir su voto nuevamente
- El delegado del Gobierno en Extremadura atribuyó la sustracción de los votos a "la delincuencia común"
Un total de 122 de los 124 electores que se vieron afectados por el robo de la caja fuerte de la oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz) han podido ejercer nuevamente su derecho al voto de cara a las elecciones autonómicas de este domingo 21 de diciembre.
El resto de votantes ha sido contactado por personal de Correos para que, siguiendo el procedimiento establecido, pueda emitir su voto nuevamente, ha informado el ente público postal en un comunicado.
El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, atribuyó la sustracción de los 124 votos a "la delincuencia común". Explicó que la Guardia Civil, que mantiene aún abierta la investigación, tiene registradas cinco incidencias por intentos de robo en oficinas de Correos y solo en uno de estos casos, en la localidad de Fuente de Cantos, los autores lograron su objetivo.
La Junta Electoral Provincial autorizó la emisión de duplicados
En concreto, la madrugada del pasado jueves se llevaron una caja fuerte que contenía 14.000 euros y 124 votos por correo. La caja fue localizada forzada y abierta horas después en un paraje de Talavera la Real sin dinero y con los votos por correo esparcidos a su alrededor.
Correos ha vinculado estos hechos con otros robos perpetrados en oficinas de la misma comarca.
Además, el delegado del Gobierno ha recordado que una resolución de la Junta Electoral Provincial de Badajoz autorizó la emisión de duplicados de la documentación electoral por la Delegación Provincial de la Oficina del Censo Electoral de Badajoz para procurar su entrega a los interesados y que pudieran emitir nuevamente su voto por correo.
Por su parte, Correos ha asegurado que continuará adoptando todas las medidas organizativas necesarias y de refuerzo de seguridad para "garantizar el cumplimiento de las obligaciones de servicio público" encomendadas al servicio postal en los procesos electorales.
