Sánchez arropa a Gallardo en el cierre de campaña y anima a su electorado a salir a votar: "Extremadura no está en venta"

Un grupo de flamenco interpretando varios villancicos anima al público en una tarde gris y con lluvia fina en Villanueva de la Serena. Una guitarra, un cajón y dos cantaores logran poner de pie a casi todos los asistentes del Palacio de Congresos mientras llegan el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. El espacio se ha quedado pequeño: las casi 800 localidades del auditorio no son suficientes para dar cabida a todo el mundo.

El presidente del Ejecutivo ha hecho del acto de cierre de campaña toda una demostración de fuerza para movilizar al electorado socialista este domingo. "Extremadura no está en venta y se defiende votando al PSOE el próximo 21 de diciembre", ha gritado Pedro Sánchez, recibiendo un largo aplauso y levantando a varias personas del público de sus butacas. Porque para Sánchez estas elecciones definirán si esta región "quiere el pasado o el futuro, el retroceso o el avance".

Los ataques al PP han sido constantes, recriminando a su candidata, María Guardiola, que ha presidido un Gobierno "a la orden del PP y atento a lo que dice Abascal". Sánchez ha insistido que la papeleta socialista es la única que puede permitir ganar "a un Gobierno del PP sometido a la ultraderecha de Vox".

Sánchez ha hecho un discurso más breve de lo habitual, no más de 15 minutos. Sin embargo, ha aprovechado a fondo su intervención para defender la inocencia de Gallardo ante su procesamiento por tráfico de influencias en relación a la contratación de su propio hermano, David Sánchez. "Con bulos y zancadillas han intentado que pierdas la calma, por eso vas a ganar, vas a ser un gran presidente, como Juan Carlos Rodríguez Ibarra o Guillermo Fernández Vara". El público ha vuelto a responder con un sonoro aplauso.

Gallardo: "A partir del lunes quiero ser el alcalde de Extremadura" El candidato socialista ha jugado este viernes en casa. Miguel Ángel Gallardo ha sido alcalde de Villanueva de la Serena 21 años, del 2003 al 2024, cosechando seis mayorías absolutas. Ahora la situación se le plantea un tanto distinta, con los últimos sondeos que le van a la baja. Por ello ha querido rodearse de los suyos e insuflar ánimo a los votantes socialistas: "A partir del lunes quiero ser el alcalde de Extremadura". Y ha proseguido que es muy necesario "creer en nuestras posibilidades" y también "levantar el ánimo". Rápidamente ha pasado a las críticas contra María Guardiola por la contratación de un familiar como conductor privado sobre el que pesa una condena por violencia de género. "El PP en público defiende la igualdad, pero después tapan el machismo. Una presidenta que contrató a su primo y que durante ocho meses la ha llevado por Extremadura siendo un condenado por violencia de género", ha querido recordar ante la opinión pública y a solo día y medio para que abran las urnas en Extremadura. "En el PSOE siempre habrá tolerancia cero con los violentos y estaremos al lado de las víctimas", ha insistido. También ha querido "solidarizarse" con la ya exconcejal de Navalmoral de la Mata por la denuncia presentada "por trato machista" contra el alcalde del PP de ese municipio. Ante esta situación, Gallardo ha acusado a Guardiola "de esconderse" y de no dar la cara estas últimas horas. Los socialistas también ven una cortina de humo del PP ante la insistencia en el robo de votos en una sede de Correos en Extremadura. "Es el PP de siempre, solamente le valen los resultados electorales cuando ganan. Y si no, es un pucherazo", ha dicho Pedro Sánchez.