Gallardo propone un Gobierno "de progreso" en Extremadura y dejar atrás "el fracaso" de PP y Vox

En el último día de campaña electoral, el candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha propuesto a la ciudadanía encabezar un Gobierno "de progreso" y que deje atrás "un verdadero fracaso", en referencia al actual Gobierno del PP y que ha estado sustenado por Vox.

En una entrevista en La Hora de La 1, Gallardo ha remarcado que este 21 de diciembre hay dos caminos, y uno es "el que acaba en fracaso" y "donde los servicios púiblicos se han ido deteriorando".

Para Gallardo, con el Ejecutivo de la popular y nuevamente candidata, María Guardiola, "está en riesgo la joya de la corona", señalando a la sanidad pública. "El modelo de la derecha ya sabemos. Utilizan las listas de espera para ampliar el negocio de la empresa privada".

También en la entrevista, Gallardo ha aprovechado para criticar que Guardiola hubiera contratado como conductor privado a un familiar sobre el que pesaba una condena por violencia de género. "Lo ha mantenido ocho meses sabiéndolo", ha asegurado.

Al mismo tiempo, ha querido insistir en que la candidata del PP a la Junta de Extremadura ha evitado debatir con sus contricantes durante esta campaña y le afea que "se ha escondido".

Propuestas: atención médica en 48 horas y plan para rebajar el precio de la vivienda Gallardo ha querido centrar su intervención en la mejora de los servicios públicos, anunciado varios planes en materia sanitaria. El más destacado, su promesa de invertir el 25% del gasto sanitario a la atención primaria para que las visitas no se puedan agendar más allá de 48 horas. Otras de las propuestas que ha lanzado es la de abaratar el coste de la vivienda con dos planes. El primero es la construcción de 1.000 pisos a un precio final de 90.000 euros, con ayudas públicas. El segundo, la rehabilitación de 50.000 viviendas en el entorno rural. De este modo, el candidato socialista propone "dar vida" a los pueblos. Gallardo ha criticado de nuevo a Guardiola, asegurando que el plan del PP para lograr una vivienda asequible "ha quedado frustrado" con la construcción de 3.000 viviendas "a un precio inalcanzable".