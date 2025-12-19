La princesa Leonor realiza su primer vuelo en solitario en la Academia del Aire como parte de su formación militar

La princesa Leonor ha realizado su primer vuelo en solitario en el avión de entrenamiento Pilatus PC-21 en el marco de su formación militar como alférez en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, que comenzó hace cuatro meses.

La princesa de Asturias inició su instrucción en la Academia de San Javier hace cuatro meses, tras completar su formación en la Academia General Militar de Zaragoza, y en la Escuela Naval de Marín y el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, con el que cruzó los océanos Atlántico y Pacífico. Al igual que hizo el rey Felipe VI durante su instrucción, la heredera de la Corona ha pasado por las tres academias militares y se encuentra ya en la última fase de su formación.

Leonor sobrevolando el Mar Menor en el Pilatus CASA DE S.M. EL REY

Leonor se ha puesto a los mandos del avión Pilatus PC-21 en su cuarto mes de instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio. Según ha informado la Casa Real, durante este cuatrimestre la princesa ha realizado una formación intensiva para adquirir los conocimientos aeronáuticos y de este modelo de aeronave. Además, atiende a otros aspectos formativos que mejoren su conocimiento de la organización y estructura del cuerpo aéreo militar.

La princesa realizando una revisión antes de volar CASA DE S.M. EL REY

Entrenamiento de 50 horas en simulador de vuelo La heredera al trono ha pilotado finalmente el avión sin la compañía de un instructor, tras haber realizado las pertinentes clases en simulador y los vuelos junto a uno de los profesores de la academia, pasos previos antes de la conocida como 'suelta'. Esta instrucción previa incluyó 50 horas en los simuladores, tras lo que los alumnos se ponen a los mandos del Pilatus PC-21 en compañía de su instructor, con un número de horas similar. ““ El simulador que utilizan en San Javier es un FTD (Full-fligh Training Device), que replica la cabina del Pilatus y ofrece una visión de 180 grados que permite tener una experiencia prácticamente real de lo que supone pilotar uno de estos aparatos. Además, se entrenan con todo el equipo que llevarán a bordo y que pesa unos 7 kilos. La princesa de Asturias en el simulador de vuelo CASA DE S.M. EL REY La heredera de la Corona realiza en San Javier este curso con otros 74 compañeros, de los que son 60 hombres y 14 mujeres. La Princesa de Asturias se incorporó como alumna de cuarto curso, con el grado de alférez, a la Academia, iniciando su instrucción con cierto retraso en comparación con sus compañeros, al no haber efectuado en San Javier los tres cursos anteriores.