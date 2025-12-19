La princesa Leonor realiza su primer vuelo en solitario en la Academia del Aire como parte de su formación militar
- La princesa de Asturias comenzó su formación en la Academia del Aire de San Javier hace cuatro meses
- Antes de volar en solitario ha pasado una instrucción teórica y práctica en simuladores
La princesa Leonor ha realizado su primer vuelo en solitario en el avión de entrenamiento Pilatus PC-21 en el marco de su formación militar como alférez en la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, que comenzó hace cuatro meses.
La princesa de Asturias inició su instrucción en la Academia de San Javier hace cuatro meses, tras completar su formación en la Academia General Militar de Zaragoza, y en la Escuela Naval de Marín y el buque escuela Juan Sebastián de Elcano, con el que cruzó los océanos Atlántico y Pacífico. Al igual que hizo el rey Felipe VI durante su instrucción, la heredera de la Corona ha pasado por las tres academias militares y se encuentra ya en la última fase de su formación.
Leonor se ha puesto a los mandos del avión Pilatus PC-21 en su cuarto mes de instrucción teórica y práctica como alférez del Ejército del Aire y del Espacio. Según ha informado la Casa Real, durante este cuatrimestre la princesa ha realizado una formación intensiva para adquirir los conocimientos aeronáuticos y de este modelo de aeronave. Además, atiende a otros aspectos formativos que mejoren su conocimiento de la organización y estructura del cuerpo aéreo militar.
Entrenamiento de 50 horas en simulador de vuelo
La heredera al trono ha pilotado finalmente el avión sin la compañía de un instructor, tras haber realizado las pertinentes clases en simulador y los vuelos junto a uno de los profesores de la academia, pasos previos antes de la conocida como 'suelta'. Esta instrucción previa incluyó 50 horas en los simuladores, tras lo que los alumnos se ponen a los mandos del Pilatus PC-21 en compañía de su instructor, con un número de horas similar.
El simulador que utilizan en San Javier es un FTD (Full-fligh Training Device), que replica la cabina del Pilatus y ofrece una visión de 180 grados que permite tener una experiencia prácticamente real de lo que supone pilotar uno de estos aparatos. Además, se entrenan con todo el equipo que llevarán a bordo y que pesa unos 7 kilos.
La heredera de la Corona realiza en San Javier este curso con otros 74 compañeros, de los que son 60 hombres y 14 mujeres. La Princesa de Asturias se incorporó como alumna de cuarto curso, con el grado de alférez, a la Academia, iniciando su instrucción con cierto retraso en comparación con sus compañeros, al no haber efectuado en San Javier los tres cursos anteriores.
La instructora de Leonor: la primera mujer en pilotar un Eurofighter
La instructora de la princesa antes de su 'suelta' fue la capitán Elena Gutiérrez, que en 2020 se convirtió en la primera mujer del Ejército del Aire español en pilotar en solitario un caza de combate Eurofighter.
En unas declaraciones que ha ofrecido a Servimedia, Gutiérrez recordó que Leonor está recibiendo la misma formación que el resto de compañeros, pese a haberse incorporado más tarde a la Academia. La princesa Leonor, indicó, está practicando "los mismos vuelos" y utilizando los mismos simuladores: "Lo que hacen sus compañeros en tercero y cuarto, ella lo hace en un año, en un curso. Pero exactamente las mismas horas".
En 2020, la teniente Elena Gutiérrez se convirtió en la primera mujer en pilotar en solitario un Eurofighter y un año y medio después pasó a formar parte del Ala 11, con base en Morón de la Frontera (Sevilla). Tras ese hito, se estrenó en una misión internacional de la OTAN en Bulgaria.