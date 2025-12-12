Los reyes felicitan la Navidad junto a la princesa Leonor y la infanta Sofía desde Valdesoto, pueblo ejemplar 2025
- La Casa Real homenajea a los pequeños municipios, a sus comarcas ganaderas y agrícolas y a sus parajes naturales
- Los reyes eméritos han escogido como imagen una foto de sus perros captada en la Zarzuela
Los reyes Felipe y Letizia junto a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, felicitan esta Navidad 2025 con una foto captada en la pequeña localidad asturiana de Valdesoto, nombrado Pueblo Ejemplar de Asturias 2025. Una imagen desde el entorno rural como reconocimiento a los pequeños municipios, a sus comarcas ganaderas y agrícolas y a sus parajes naturales.
La imagen rinde homenaje a los pequeños pueblos de España y recuerda también como el pasado 25 de octubre la princesa Leonor pronunció por primera vez en solitario el discurso con motivo del reconocimiento al Pueblo Ejemplar de Asturias. La heredera destacaba en su discurso su "ejemplo de convivencia" y su "cuidado de las costumbres" tras una visita a la localidad.
En su última felicitación de Navidad la familia real rindió homenaje a las víctimas de la dana y acompañó su felicitación con unos versos del Premio Cervantes 2020 Francisco Brines: "Y busco un rostro que refleja luz, alguien que como yo, teniendo muerte solo, tenga también, como tuviera, venciéndola, la vida".
Una tipografía del Quijote en el cuarto centenario
El texto de la felicitación es sencillo: "Feliz Navidad y Próspero Año 2026" y aparece en el interior en el lado izquierdo en tipografía Ibarra Real Nova, que fue diseñada en el siglo XVIII y utilizada en la edición de 1780 del Quijote para la Real Academia Española.
La Casa Real señala como la versión digital de esta tipografía se ha recuperado y creado coincidiendo con el cuarto centenario de la publicación de la primera parte del libro cervantino para poner en valor el patrimonio tipográfico español.
En el lado derecho de la felicitación figuran las firmas de los reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía, junto al texto escrito con su propia letra: “Con todo nuestro afecto y los mejores deseos”. Cierra la felicitación, en la parte exterior, el escudo y el lema “Servicio, compromiso y deber”.
Los reyes eméritos felicitan la Navidad y el Año Nuevo
La Casa Real también ha publicado la felicitación navideña de los reyes Juan Carlos y Sofía, como es habitual desde la abdicación en 2014 del anterior jefe del Estado.
La felicitación de los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía de este año incluye una fotografía protagonizada por sus perros junto a un árbol navideño. Una imagen que fue en la residencia de la reina Sofía en el Palacio de la Zarzuela.
Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo 2026 es el sencillo texto que acompaña a la felicitación firmada en el interior por los reyes eméritos.