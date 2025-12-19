Sánchez y Abascal cierran campaña con sus candidatos y Guardiola y De Miguel, lo hacen solas | Diario de campaña

Arranca la última semana, marcada por los sondeos que dan la victoria al PP y el hundimiento del PSOE

Día 12: Feijóo y Abascal, de nuevo en campaña Feijóo y Abascal vuelven a hacer campaña en Extremadura Día 13: PSOE y Vox critican a Guardiola PSOE y Vox critican a Guardiola por no ir al debate de RTVE y UPEx pide "llenar las urnas" contra la derecha Día 14: El robo de votos marca la jornada El robo de 124 votos y el cese del chófer de Guardiola marcan la jornada Día 15: Cierre de campaña Sánchez y Abascal cierran campaña con sus candidatos y Guardiola y De Miguel, lo hacen solas

Actos de cierre de campaña de los candidatos: Miguel Ángel Gallardo (PSOE), con Pedro Sánchez; María Guardiola (PP); Óscar Fernández (Vox), junto a Santiago Abascal e Ignacio Garriga, e Irene de Miguel (UPE). RTVE.es / AGENCIAS

La campaña electoral en Extremadura llega a su final este viernes. El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Vox, Santiago Abascal, vuelven a arropar a sus candidatos en el acto de cierre de campaña. Mientras que la del PP, María Guardiola, ha preferido hacerlo sola; lo mismo que la de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, que tampoco ha estado acompañada de ningún líder nacional.

Entre tanto, la campaña termina totalmente embarrada por las acusaciones del PP sobre el voto por correo, a pesar de que la Guardia Civil ha enmarcado el robo de 124 votos dentro de la delincuencia común y de que Correos ha comunicado que 118 de esos votos robados se han vuelto a emitir.

01.42 min Acaba este viernes la campaña electoral en Extremadura

Gallardo cierra campaña en su pueblo junto a Sánchez Para cerrar la campaña electoral, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha elegido su pueblo natal, Villanueva de la Serena (Badajoz), donde fue alcalde durante dos décadas, y donde ha realizado dos actos, uno por la mañana con medios, y otro en el que ha estado arropado por el líder socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha advertido de que "Extremadura no está en venta y se defiende votando al PSOE el próximo 21 de diciembre". "A partir del lunes quiero ser el alcalde de Extremadura", ha clamado Gallardo en el cierre de campaña ante un auditorio que se le ha quedado pequeño y que le vitoreaba al son de "presidente, presidente". También ha lanzado reproches al PP de María Guardiola, a quien acusa de defender la igualdad en público, pero que después "tapa el machismo", y ha puesto de ejemplo al "primo que durante ocho meses la ha llevado por Extremadura siendo un condenado por violencia de género" o al caso de maltrato machista en Navalmoral de la Mata por parte del alcalde del PP. Por su parte, Sánchez ha ironizado con el hecho de que Guardiola desconociera la condena de su conductor o que el alcalde de Navalmoral de la Mata acosaba laboralmente a una edil del PP, pero "antes de que la Guardia Civil investigara nada, ella ya sabía que un robo de correos era todo un pucherazo". "Es el PP de siempre, solamente les vale los resultados electorales cuando ganan", ha clamado. Sánchez arropa a Gallardo en el cierre de campaña y anima a su electorado a salir a votar: "Extremadura no está en venta" Àlex Cabrera Para Gallardo, las denuncias de Guardiola de un supuesto fraude electoral solo son para "deslegitimar la democracia" y "desviar la atención" para no dar explicaciones sobre asuntos como el haber "enchufado a su primo". Por eso, para el candidato del PSOE, el domingo hay dos modelos en juego: "el de las derechas y el de los derechos". En este sentido, ha apuntado que estas dos semanas de campaña, los extremeños han podido ver que hay una "verdadera alternativa política a los recortes" del PP y Vox. Además, en una entrevista en TVE, Gallardo ha respondido a las insinuaciones de la candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en el debate de RTVE de que tendría que "dar un paso a un lado" para poder pactar: "Tiene dos opciones: o dejar gobernar a las derechas o teniendo posibilidad, si los ciudadanos así lo deciden, tener un presidente de izquierdas y apoyarme como presidente de la Junta de Extremadura", ha advertido.

Guardiola realiza sola una ruta por Extremadura para cerrar la campaña Después de varios días sin actos electorales, la presidenta de la Junta de Extremadura y candidata del PP a la reelección, María Guardiola, ha vuelto a reaparecer. Ha sido en Talayuela (Cáceres), donde ha cuestionado de nuevo el voto por correo y ha denunciado una vez más un intento de "robar la democracia", en referencia al robo producido este jueves en una oficina de Correos de Fuente de Cantos (Badajoz). "Han robado votos en municipios de Extremadura. Es inadmisible. Lo tendríamos que denunciar todos, los políticos y los ciudadanos. No hay derecho que haya personas que no puedan ejercer su derecho al voto", ha insistido en declaraciones a los medios. Sobre las acusaciones de que está alentando el fantasma del pucherazo, Guardiola ha asegurado que le "sorprende" que la ataquen por denunciarlo, al tiempo que ha afirmado que lo que ve en este final de campaña es "mucho nerviosismo, pocos valores, poca ética y mucho juego sucio" En este último día de campaña, la candidata 'popular' ha rebajado las pretensiones con las que adelantó las elecciones, y al igual que ya hiciera días atrás el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apelado también a suscitar la "confianza mayoritaria" de los extremeños, sin marcarse como objetivo la mayoría absoluta. "Yo confío y aspiro a obtener la confianza mayoritaria de mi pueblo, de mi gente, de gente que ha visto que hacemos las cosas sin pensar en quién nos ha votado a nosotros", ha asegurado Guardiola, quien ha mostrado su confianza en poder construir un "proyecto de la mano de los extremeños" sin tener que recurrir a Vox. En este sentido, ha reiterado que lo que se vota el domingo es "si queremos seguir avanzando o si queremos volver al bloqueo". Guardiola rebaja sus pretensiones de mayoría absoluta y apela a la "confianza mayoritaria" en el cierre de campaña Mª Carmen Cruz Martín Guardiola ha mantenido una intensa agenda electoral para este último día y después de Talayuela, ha visitado Valencia de Alcántara, Peraleda de la Mata, Almaraz, Trujillo, Cáceres, y Valencia de Alcántara, en la provincia de Cáceres. Después, ha seguido hacia Alburquerque, Almendralejo y Villafranco de los Barros, en la provincia de Badajoz. En estos actos ha negado haber estado "desaparecida", como la había acusado la oposición. Ha cerrado la campaña este viernes por la tarde en Badajoz con una 'zambombá' flamenca.

Abascal lanza reproches a Guardiola y apela al voto para su candidato Un día más, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha seguido haciendo campaña electoral junto a su candidato, Óscar Fernández. Y este viernes, ha hecho doblete: por la mañana, ha hecho declaraciones a los medios en Valencia de Alcántara, y por la tarde, ha estado en el mitin de cierre de campaña en Badajoz, donde ha vuelto a llamar a combatir en las urnas al "bipartidismo" que "traiciona" a Extremadura. "El bipartidismo ha condenado a esta tierra al exilio y al abandono", ha sostenido Como en otras ocasiones en la campaña, Abascal ha cargado contra la candidata del PP y ha considerado que la campaña que ha hecho ha sido de "vergüenza", y le ha afeado que no haya ido "ni al debate". "Le han dicho que no hable para no estropearlo", ha dicho con sorna en el mitin. También le ha criticado que use el feminismo para "victimizarse" sin que "nadie haga referencia a su sexo": "Llama machista al que le lleve la contraria", ha señalado en declaraciones a los medios previas. Y sobre el robo de votos, ha vuelto a exigir "limpieza electoral" y ha pedido a los extremeños "vigilar este proceso y los siguientes", insinuando que podría haber un pucherazo. En el mitin de cierre de campaña, Fernández ha defendido que Vox es "un partido fiable" y que no va a "traicionar jamás". "Vamos a defender exactamente lo mismo el 22 de enero que el día de hoy, lo mismo que durante los dos años y medio en la asamblea. No cambiamos al albur de encuestas o situaciones", proclamado. Y ha vuelto a criticar a Guardiola por haber pulsado el botón de las elecciones, "en vez de sentarse a negociar presupuestos que habrían evitado estar aquí y gastar siete millones de euros", y por negociar "con el corrupto Gallardo". Abascal carga contra la "estafa" del "bipartidismo" y reta a Guardiola: "Igual me llama para que vuelva a Extremadura" Irene Fedriani