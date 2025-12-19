Gallardo, tras la negativa de UPE a pactar si él es candidato: "Tiene dos opciones, o apoya o dejar gobernar a las derechas"

En el último día de campaña de cara a las elecciones de este domingo en Extremadura, el candidato del PSOE a la Junta, Miguel Ángel Gallardo, reacciona a la negativa de la candidata de UPE, Irene de Miguel, a pactar con él si es el candidato a la investidura. "La señora de Miguel tiene dos opciones, o dejar gobernar a las derechas teniendo posibilidad, si los ciudadanos así lo deciden, o tener un presidente de izquierdas y apoyarme como presidente de la Junta de Extremadura", ha respondido tajantemente Gallardo.

De Miguel hizo estas declaraciones este jueves en el debate de RTVE, en el que mostró su "bochorno" porque se intentase aforar en plena investigación contra él por la contratación del hermano del presidente del Gobierno cuando Gallardo estaba al frente de la Diputación de Badajoz.

"Ya sabemos como le fue a al partido de la señora de Miguel cuando tuvo la oportunidad de apostar por un gobierno de izquierda y apostó por un gobierno de Monago", ha continuado Gallardo en una entrevista en TVE. "En cualquier caso, yo ofrecí un pacto que era un para que las fuerzas de progreso pudieran cambiar las políticas en esta tierra. Y la opción de elegirlo lo tendrá que decidir la señora de Miguel. El Partido Socialista ya ha decidido", ha continuado trasladando la presión a la de UPE. Sin embargo, las casas encuestadoras dan pocas probabilidades a que esto pueda darse.

En caso de que De Miguel decidiese no apoyar al PSOE por ser Gallardo el candidato a la investidura, el socialista ha asegurado que "la que se tendría que apartar es ella si decide finalmente dejar gobernar al PP". "Lamento, además, que la señora De Miguel, pues al final compre el discurso de la ultraderecha, porque ese discurso de la ultraderecha es el que permitió también que Podemos pasara de ser Podemos a ser prácticamente un partido que lo conocemos todo en estos momentos y es un prácticamente testimonial", ha incidido en la crítica.

Critica el "fracaso" de Guardiola como presidenta Respecto al debate, Gallardo también ha asegurado que la actual presidenta y candidata del PP, María Guardiola, decidiese no acudir, "muestra claramente el fracaso de lo que ha sido esta legislatura". A horas de que termine la campaña, Gallardo ha asegurado marcharse con la "satisfacción del trabajo bien hecho", a pesar de que ha sido "un poco atípica". "Surgió de un mandato que Guardiola obedeció y no era necesidad de los extremeños", ha expresado. A lo largo de la campaña Gallarda ha incidido en la idea de que las elecciones estaban impuestas por la dirección nacional del partido y no por ella. Guardiola, por su parte, justificó el adelanto electoral en no tener aprobados unos presupuestos para 2026. Preguntado por si está preocupado por los sondeos electorales que apuntan a un mal resultado, Gallardo ha respondido que "para nada" porque tiene "una sensación en la calle de cambio" y que "se ha ido acrecentando a medida que hemos visto cómo Guardiola se ha ido escondiendo por los escándalos". PSOE, Vox y UPE intercambian eslóganes en un debate en RTVE plagado de referencias a la ausencia de Guardiola Mª Carmen Cruz Martín Según Gallardo, Guardiola ha estado "escondida" la última parte de la campaña tras las denuncias de acoso al alcalde del PP de Navalmoral de la Mata (Cáceres) y la condena a su chófer por "coacciones" a su exmujer. "Nos daba lecciones a los socialistas cuando nosotros siempre hemos sido firmes y claros defensores de la igualdad y hemos terminado viendo como su conductor estaba protegido por ella y condenado por maltrato", ha criticado el socialista. Para el candidato del PSOE, Guardiola también "es cómplice del acoso que ha sufrido esta concejala (de Navalmoral de la Mata). "Le puedo decir que la única encuesta que valoramos es la del 21, es la del domingo. Siempre las encuestas nos han dado mal y las elecciones las hemos ganado", ha resumido al término de la pregunta.