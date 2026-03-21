El BOE publica las medidas anticrisis del Gobierno por la guerra de Irán, que entran en vigor este domingo
- El plan, que incluye medidas como rebajas fiscales a la energía y los carburantes, se votará el jueves en el Congreso
- Sánchez anunció su puesta en marcha tras negociar con Sumar antes de un tenso Consejo de Ministros
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el paquede de medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Próximo, unas iniciativas que entrarán en vigor este domingo y que movilizarán unos 5.000 millones de euros, según estimaciones del Ejecutivo.
El plan incluye rebajas fiscales en energía y carburantes, ayudas directas a los sectores más afectados y medidas de protección para colectivos vulnerables, además de un segundo decreto que establece la congelación temporal de los precios del alquiler. Ambas normas deberán ser convalidadas por el Congreso de los Diputados en la votación que tendrá lugar el jueves 26 de marzo.
Rebaja al IVA de los carburantes
Entre las principales medidas, el Gobierno ha aprobado la rebaja del IVA de la electricidad, el gas natural y los carburantes del 21% al 10%, así como la reducción del impuesto especial sobre la electricidad hasta el 0,5% y la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica. En el caso de los combustibles, la bajada fiscal y del impuesto de hidrocarburos supondrá una reducción de hasta 30 céntimos por litro.
Asimismo, se ha establecido la congelación del precio máximo del butano y el propano y se recupera la bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la industria electrointensiva.
El paquete contempla también medidas sociales, como el refuerzo del bono social eléctrico —con mayores descuentos para consumidores vulnerables— y el incremento del bono social térmico, además de la garantía de suministro de agua y energía. A esto se suman ayudas directas de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, así como apoyos al sector de fertilizantes.
En el ámbito empresarial, se amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO para facilitar financiación al sector agroalimentario y pesquero, y se dota a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de mayores capacidades de supervisión para evitar abusos en la aplicación de las ayudas.
El plan incorpora también incentivos a la electrificación y a las energías renovables, con deducciones en el IRPF para instalaciones como placas solares o puntos de recarga, así como para la compra de vehículos eléctricos. Además, se impulsa el autoconsumo energético y se introducen beneficios fiscales para empresas que inviertan en la sustitución de equipos fósiles.
En materia laboral, se prohíbe el despido objetivo en empresas que reciban ayudas públicas vinculadas a esta crisis y se refuerzan los planes de movilidad sostenible en compañías de mayor tamaño.
Por otro lado, el segundo decreto ley establece una congelación temporal de los precios del alquiler y la prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos que finalicen entre marzo de 2026 y diciembre de 2027. Según el Gobierno, esta medida podría beneficiar a más de un millón de contratos y a unos 2,7 millones de personas.
Tensión en el Consejo de Ministros
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la puesta en marcha de esta iniciativa tras un Consejo de Ministros extraordinario marcado por la tensión entre el PSOE y los socios de Sumar, que amenazaron con el plante si no se incluían sus reivindicaciones. La situación se desencalló después de que el propio Sánchez tomara las riendas de la negociación, que se resolvió con la aprobación de dos decretos diferentes.
En la rueda de prensa posterior, el jefe del Ejectivo afirmó que estas iniciativas estarán vigentes "el tiempo que sea necesario" y apeló a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para su convalidación en el Congreso, especialmente en el caso del decreto de vivienda, que actualmente no cuenta con una mayoría asegurada.
El PP no ha aclarado si respaldará las medidas anticrisis, aunque su secretario general, Miguel Tellado, avanzó el viernes que se opondrán al texto que incluye las políticas de vivienda de Sumar. Tellado fue muy crítico con el Gobierno por plantear medidas que ya había planteado su formación: "Bienvenido a la fachosfera", afirmó. Además, calificó de "esperpento" la tensión vivida entre los socios en los prolegómenos del Consejo de Ministros extraordinario.