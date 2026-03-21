El BOE publica las medidas anticrisis del Gobierno por la guerra de Irán, que entran en vigor este domingo

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el paquede de medidas aprobadas por el Gobierno para hacer frente a los efectos económicos derivados de la guerra en Oriente Próximo, unas iniciativas que entrarán en vigor este domingo y que movilizarán unos 5.000 millones de euros, según estimaciones del Ejecutivo.

El plan incluye rebajas fiscales en energía y carburantes, ayudas directas a los sectores más afectados y medidas de protección para colectivos vulnerables, además de un segundo decreto que establece la congelación temporal de los precios del alquiler. Ambas normas deberán ser convalidadas por el Congreso de los Diputados en la votación que tendrá lugar el jueves 26 de marzo.

01.37 min El Gobierno aprueba un plan para paliar los efectos económicos de la guerra

Rebaja al IVA de los carburantes Entre las principales medidas, el Gobierno ha aprobado la rebaja del IVA de la electricidad, el gas natural y los carburantes del 21% al 10%, así como la reducción del impuesto especial sobre la electricidad hasta el 0,5% y la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica. En el caso de los combustibles, la bajada fiscal y del impuesto de hidrocarburos supondrá una reducción de hasta 30 céntimos por litro. Asimismo, se ha establecido la congelación del precio máximo del butano y el propano y se recupera la bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la industria electrointensiva. El paquete contempla también medidas sociales, como el refuerzo del bono social eléctrico —con mayores descuentos para consumidores vulnerables— y el incremento del bono social térmico, además de la garantía de suministro de agua y energía. A esto se suman ayudas directas de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, así como apoyos al sector de fertilizantes. En el ámbito empresarial, se amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO para facilitar financiación al sector agroalimentario y pesquero, y se dota a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de mayores capacidades de supervisión para evitar abusos en la aplicación de las ayudas. El plan incorpora también incentivos a la electrificación y a las energías renovables, con deducciones en el IRPF para instalaciones como placas solares o puntos de recarga, así como para la compra de vehículos eléctricos. Además, se impulsa el autoconsumo energético y se introducen beneficios fiscales para empresas que inviertan en la sustitución de equipos fósiles. En materia laboral, se prohíbe el despido objetivo en empresas que reciban ayudas públicas vinculadas a esta crisis y se refuerzan los planes de movilidad sostenible en compañías de mayor tamaño. Por otro lado, el segundo decreto ley establece una congelación temporal de los precios del alquiler y la prórroga extraordinaria de hasta dos años de los contratos que finalicen entre marzo de 2026 y diciembre de 2027. Según el Gobierno, esta medida podría beneficiar a más de un millón de contratos y a unos 2,7 millones de personas. 01.46 min Los transportistas muestran su preocupación ante la subida del combustible