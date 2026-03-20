Claves del plan anticrisis por la guerra en Irán: menos IVA a gasolina y energía, prórroga de los alquileres y bono social

El plan de respuesta a la guerra en Oriente Medio aprobado este viernes por el Gobierno incluye bajadas de impuestos en los combustibles y la electricidad, así como una prórroga de los alquileres y el control de los márgenes empresariales.

En un contexto en el que el barril de petróleo brent se ha encarecido un 50% desde el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, mientras el precio del gas natural se ha disparado un 100% en el mercado europeo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha puesto el acento en aquello que afecta a las facturas de energía.

Repasamos a continuación las claves del paquete, con 80 medidas y por valor de 5.000 millones de euros, que se ha aprobado en dos reales decretos: uno para vivienda y otro para el resto de cuestiones energéticas. Este último aplica diferentes enfoques para los consumidores en general, los hogares vulnerables y los sectores económicos más afectados.

Ayudas para repostar: rebajas de impuestos a los combustibles La subida del precio del petróleo se está notando ya en la gasolina y el diésel, aunque con cierto decalaje temporal. Para reducir el impacto en el bolsillo a la hora de repostar, el real decreto-ley de energía acordado incluye las siguientes medidas: El IVA de los carburantes pasa del 21 al 10%, lo que se traduce en un ahorro de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante, unos 20 euros por depósito medio, según Sánchez.

de los carburantes pasa del 21 al 10%, lo que se traduce en un ahorro de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante, unos 20 euros por depósito medio, según Sánchez. Se rebaja también el impuesto especial a los hidrocarburos.

Se incluye una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. En la respuesta a la inflación por la guerra en Ucrania, el Gobierno aprobó una bonificación de 20 céntimos generalizada para los combustibles que, en las evaluaciones posteriores, se ha considerado ineficaz porque se tradujo en un aumento del precio. Este es uno de los estudios que así lo concluyeron. Precio de la gasolina y el diésel hoy: cuánto han subido desde el ataque a Irán DatosRTVE

Rebajas de impuestos en la factura de la luz y el gas En esta guerra también se están viendo afectados los precios del gas natural, lo que impacta potencialmente sobre la producción de energía eléctrica, así como a los precios de la calefacción y el agua caliente de los hogares. En este sentido, el paquete contempla medidas para reducir las facturas de la luz y el gas: Rebaja del IVA de la electricidad y el gas natural al 10%. También de los pélets y la leña.

También de los pélets y la leña. El impuesto especial eléctrico, que también paga directamente el consumidor en sus facturas, se reduce del 5% al 0,5%, y se suprime temporalmente el impuesto al valor de la producción de energía eléctrica, que pagan las empresas. Esto supone una rebaja fiscal del 60%, según el Gobierno.

de energía eléctrica, que pagan las empresas. Esto supone una rebaja fiscal del 60%, según el Gobierno. Congelación del precio máximo de la bombona de butano y propano.

Rebaja del IVA en las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de energía eléctrica, una medida avanzada por Junts, que recalca que beneficia a los ganaderos. Ante todas estas medidas y el riesgo de que las rebajas se trasladen a los precios, Sumar reclamó un control de los márgenes empresariales, que ha acabado incluyéndose en el decreto. Según ha explicado Sánchez, se dotará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de nuevas capacidades de supervisión y sanción para que "castigue con dureza" si alguna empresa aprovecha la coyuntura para subir los precios para enriquecerse.

Medidas sociales: de los suministros a los despidos El alcance de las medidas sociales ha sido uno de los principales escollos en la negociación dentro y fuera del Gobierno, por las peticiones de ir más lejos con políticas de vivienda, por parte de Sumar, ERC y otros grupos de la izquierda parlamentaria, y la necesidad de atraer los apoyos también a su derecha. Finalmente, se ha acordado un real decreto específico para la prórroga de los alquileres y otro, energético, que engloba también las siguientes acciones: Reforzar los descuentos del bono social eléctrico , al que se pueden acoger consumidores vulnerables. De acuerdo con el avance de ERC, será del 42,5% y se ampliaría al 57,5% para los casos severos.

, al que se pueden acoger consumidores vulnerables. De acuerdo con el avance de ERC, será del 42,5% y se ampliaría al 57,5% para los casos severos. Reforzar el bono social térmico .

. Prohibir el corte de suministros a los consumidores vulnerables.

a los consumidores vulnerables. Flexibilizar por ley los contratos de suministros de energía para empresas y autónomos.

Prohibir los despidos objetivos a las empresas que reciban ayudas públicas por esta crisis. Estas medidas formaban parte del llamado "escudo social", que decayó recientemente en el Congreso, tras años de prórrogas.

¿Y las medidas de vivienda? La parte de Sumar en el Gobierno ha conseguido finalmente introducir una prórroga de dos años de los alquileres para evitar que la crisis energética agrave el problema de la vivienda. No obstante, el Ejecutivo ha decidido llevarlo al Congreso en un real decreto separado, para facilitar la aprobación del resto de las medidas que hemos resumido en este artículo.

¿Qué medidas se aplican para los sectores más afectados? Las crisis energéticas afectan especialmente a algunos sectores, más expuestos a la volatilidad de las materias primas y dependientes de los carburantes, como la agricultura, la ganadería, la pesca y las industrias electrointensivas. Ante esto, el real decreto energético dispone: Ayuda extraordinaria y temporal de 20 centimos por litro de gasóleo profesional, antes descrita.

Una ayuda equivalente para compra de fertilizantes.

Ampliación de la línea de financiación ICO/MAPA/SAECA, creada para las pérdidas de rentabilidad en el campo y la pesca.

Ayuda a las empresas electrointensivas con una bonificación del 80% de los peajes eléctricos, que supone un ahorro de 200 millones de euros en total.

Ayudas a la eficiencia energética, coches eléctricos y otras medidas estructurales Por último, el Gobierno y los grupos parlamentarios han acordado otras políticas que buscan un cambio estructural en la situación energética de España: Deducción del IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas .

. Deducción del 15% IRPF por comprar vehículos eléctricos "enchufables" y de pila de combustible.

"enchufables" y de pila de combustible. Deducciones en el IRPF para la instalación de placas solares , puntos de recarga y bombas de calor.

, puntos de recarga y bombas de calor. Simplificación de los procedimientos administrativos para renovables .

. Otras medidas para favorecer el despliegue de las instalaciones de almacenamiento, simplificar el autoconsumo compartido y apoyar a las cooperativas energéticas.