El IBEX registra pérdidas mientras el petróleo se dispara tras los ataques a instalaciones energéticas en Oriente Medio
- La Bolsa española cae más del 2% y se coloca por debajo de los 17.000 puntos
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La Bolsa española vuelve a teñirse de rojo este jueves y cae más del 2%, lo que ha hecho que pierda los 17.000 puntos. Todo ello, en medio de un escenario convulso marcado por los ataques a las instalaciones iraníes de gas y a la infraestructura energética de Catar, lo que ha hecho que el precio del petróleo se dispare.
El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, sube más de un 7% y supera ya los 110 dólares, mientras el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, registra leves caídas y se mantiene por debajo de los 100 dólares por barril. Por otro lado, el gas natural se dispara más de un 20% y se acerca a los 70 euros por megavatio hora.
Dentro del IBEX, que este miércoles ha cerrado prácticamente plano, casi todos los valores están en rojo. Destacan las caídas de Cellnex y Arcelor Mittal, por encima del 5%; y las de Indra y Puig Brands, que pierden más del 4%. El sector bancario también pierde, alrededor del 2%, mientras que la única que se muestra en verde es Repsol, que gana algo menos del 1%.
Las bolsas europeas, también en rojo
El resto de parqués europeos también han reaccionado. Las bolsas de Milán y París registran caídas que no llegan al 1%, mientras que la de Londres pierde más de un 1% y la de Fráncfort cede más de un 2%.
Con el euro a la baja, a 1,144 dólares, las bolsas europeas han abierto este jueves con importantes caídas después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decidiera este miércoles mantener los tipos de interés sin cambios. Este jueves será el turno del Banco Central Europeo (BCE) y el Banco de Inglaterra.
El foco también estará puesto en la apertura de Wall Street, que este miércoles ha cerrado en rojo con una caída del 1,63% del Dow Jones de Industriales; del 1,36% del selectivo S&P 500 y del 1,46% en el caso del tecnológico Nasdaq.