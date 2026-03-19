El IBEX registra pérdidas mientras el petróleo se dispara tras los ataques a instalaciones energéticas en Oriente Medio

La Bolsa española vuelve a teñirse de rojo este jueves y cae más del 2%, lo que ha hecho que pierda los 17.000 puntos. Todo ello, en medio de un escenario convulso marcado por los ataques a las instalaciones iraníes de gas y a la infraestructura energética de Catar, lo que ha hecho que el precio del petróleo se dispare.

El barril de crudo Brent, de referencia en Europa, sube más de un 7% y supera ya los 110 dólares, mientras el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, registra leves caídas y se mantiene por debajo de los 100 dólares por barril. Por otro lado, el gas natural se dispara más de un 20% y se acerca a los 70 euros por megavatio hora.

Dentro del IBEX, que este miércoles ha cerrado prácticamente plano, casi todos los valores están en rojo. Destacan las caídas de Cellnex y Arcelor Mittal, por encima del 5%; y las de Indra y Puig Brands, que pierden más del 4%. El sector bancario también pierde, alrededor del 2%, mientras que la única que se muestra en verde es Repsol, que gana algo menos del 1%.