Trump asegura que EE. UU. no participó en el ataque al mayor campo de gas del mundo en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que EE. UU. no participó en el ataque de este miércoles a instalaciones iraníes en Pars-Sur, el mayor yacimiento de gas del mundo. Según Trump, el ataque fue llevado a cabo por Israel, y EE. UU. y Catar no estuvieron involucrados ni tenían conocimiento previo del mismo.

"Estados Unidos no sabía nada sobre este ataque en particular, y el país de Catar no estuvo de ninguna manera, forma o circunstancia involucrado con él, ni tenía idea de que iba a ocurrir", escribió en Truth Social.

Trump señaló que "Israel, enfurecido por lo ocurrido en Oriente Medio, atacó una importante instalación en Irán conocida como el campo de gas Pars-Sur. Se golpeó solo una sección relativamente pequeña del yacimiento". El mandatario insistió en que Irán, al desconocer estos hechos, respondió "injustificadamente y de manera injusta atacando una parte de la planta de gas natural licuado de Catar".

El presidente subrayó que Israel no volverá a atacar el campo de gas Pars-Sur, de vital importancia y valor, "a menos que Irán, imprudentemente, decida atacar a un país inocente, en este caso Catar. En tal caso, Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá por completo el campo de gas Pars-Sur con una potencia sin precedentes para Irán".

Trump agregó que no desea autorizar este nivel de violencia y destrucción debido a las implicaciones a largo plazo que tendría sobre el futuro de Irán, pero advirtió: "si las instalaciones de gas de Catar vuelven a ser atacadas, no dudaré en hacerlo".

Catar denuncia nuevos ataques de Irán contra su infraestructura energética El ataque de este miércoles al yacimiento Pars-Sur ha aumentado la tensión en el Golfo y los mercados energéticos mundiales. Tras el ataque, Irán prometió responder con ataques recíprocos contra instalaciones petroleras de sus vecinos. El ataque de EE.UU. e Israel al mayor campo de gas del mundo aumenta la tensión en el Golfo y en los mercados En este contexto y antes de la publicación en Truth Social de Trump, Catar ha informado de un nuevo ataque iraní contra varias de sus instalaciones de gas natural licuado, según ha explicado la compañía estatal de petróleo y gas QatarEnergy en la madrugada de este jueves. Varias instalaciones de gas natural licuado (GNL) fueron objetivo de ataques con misiles, que "causaron incendios de gran envergadura y otros daños considerables". "Los equipos de respuesta de emergencia fueron desplegados de inmediato para contener los daños resultantes, sin que se registraran víctimas", ha indicado la compañía. ““ Los ataques han provocado incendios considerables y daños importantes en la refinería de Ras Laffan, aunque no se han registrado víctimas.