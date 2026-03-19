Netanyahu exculpa a Trump del ataque al yacimiento de gas y confirma que le ha pedido contención

Las Fuerzas de Defensa de Israel actuaron por su cuenta en el bombardeo al yacimiento de gas de South Pars, en Irán, un incidente que ha disparado los precios de los suministros energéticos y también el riesgo de que infraestructuras que son clave tanto a nivel regional como global se conviertan en objetivo de un conflicto que no muestra visos de acabar. Horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijese que su Gobierno no fue informado de dicho ataque, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha exculpado a la parte norteamericana.

Netanyahu ha reconocido en rueda de prensa que Israel actuó por su cuenta y que Trump, sin aclarar cómo ni cuándo, le ha pedido de manera directa que no siga con este tipo de ataques. "El presidente Trump nos ha pedido que nos abstengamos de futuros ataques y así lo estamos haciendo", ha declarado el mandatario israelí, en una jornada en la que ha sido Irán quien, como represalia, ha bombardeado varias instalaciones estratégicas en la región, incluida una refinería en la ciudad israelí de Haifa.

También el inquilino de la Casa Blanca ha confirmado este extremo. "Le dije que no lo hiciese" y "no lo hará", ha desvelado en Trump durante una reunión en la Casa Blanca con la jefa del Gobierno de Japón. Tanto Trump como Netanyahu han defendido en sus respectivas declaraciones la buena coordinación entre ambos, aunque el presidente de Estados Unidos ha admitido que no le tiene por qué "gustar" todo lo que hace Israel.

Según el primer ministro israelí, existe una "estrecha coordinación", y de hecho ha alabado en varias ocasiones el liderazgo de Trump, que ha descrito como "visionario". Asimismo, ha aprovechado para descartar que haya podido "arrastrar" a Estados Unidos a un conflicto que se inició el pasado 28 de febrero con los bombardeos conjuntos sobre Irán: "¿Alguien se cree que se le puede decir al presidente Trump lo que tiene que hacer?".

Netanyahu ha justificado esta operación como una forma de eliminar la "amenaza existencial" que representa Irán y ha presumido de los logros militares, gracias a los cuales el régimen iraní no tendría capacidad para seguir enriqueciendo uranio o fabricar misiles balísticos. También ha deslizado que el envío de tropas sobre el terreno es una posibilidad: "Hay muchas posibilidades para un componente terrestre y me tomo la libertad de no compartir todas las posibilidades":