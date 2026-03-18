Israel suma a la lista de bajas en Irán al ministro de Inteligencia, Esmaeil Jatib

Los bombardeos lanzados en las últimas horas sobre Irán se han cobrado la vida del ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Jatib. Al menos así lo ha asegurado Israel, que ha concedido a Jatib el estatus de "eliminado" un día después de matar al principal jefe de la seguridad, Alí Larijani, y al comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani, despedidos este miércoles con un multitudinario y simbólico funeral en las calles de Teherán.

El Ejército israelí ha asegurado que Jatib ha perecido "en un ataque selectivo en Teherán". Le atribuyen "un papel significativo durante las recientes protestas", tanto en el arresto como en la muerte de manifestantes, así como en "actividades terroristas contra israelíes y estadounidenses en todo el mundo". No en vano, el Ministerio de Inteligencia ocupa un rol esencial dentro de la estructura de un régimen sometido permanentemente a la sospecha.

Al igual que otros altos cargos, Jatib tenía un perfil religioso y estaba considerado un estrecho aliado del difunto líder supremo, Alí Jameneí, fallecido en la primera jornada de bombardeos, el pasado 28 de febrero. Desde agosto de 2021, encabezaba el Ministerio de Inteligencia, después de ser nombrado por el entonces presidente, Ebrahim Raisi, y conservó el puesto ya con Masoud Pezeshkian en el cargo, lo que le ha valido figurar en la lista negra de sanciones de Estados Unidos.

El Ministerio de Inteligencia vigila los supuestos complots contra la seguridad nacional y este mismo miércoles ha informado del arresto de "al menos 111 traidores" acusados de aprovechar el actual conflicto para realizar labores de espionaje. Poco antes, los medios del régimen habían confirmado la ejecución de un ciudadano acusado de espiar para el Mosad israelí y que, tal como ha confirmado el Gobierno de Suecia en un comunicado, tenía nacionalidad del país nórdico.