Israel suma a la lista de bajas en Irán al ministro de Inteligencia, Esmaeil Jatib
- Irán no confirma esta muerte, que coincide con el funeral en memoria de Larijani
- Sigue en directo la última hora del conflicto en Oriente Medio
Los bombardeos lanzados en las últimas horas sobre Irán se han cobrado la vida del ministro de Inteligencia iraní, Esmaeil Jatib. Al menos así lo ha asegurado Israel, que ha concedido a Jatib el estatus de "eliminado" un día después de matar al principal jefe de la seguridad, Alí Larijani, y al comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani, despedidos este miércoles con un multitudinario y simbólico funeral en las calles de Teherán.
El Ejército israelí ha asegurado que Jatib ha perecido "en un ataque selectivo en Teherán". Le atribuyen "un papel significativo durante las recientes protestas", tanto en el arresto como en la muerte de manifestantes, así como en "actividades terroristas contra israelíes y estadounidenses en todo el mundo". No en vano, el Ministerio de Inteligencia ocupa un rol esencial dentro de la estructura de un régimen sometido permanentemente a la sospecha.
Al igual que otros altos cargos, Jatib tenía un perfil religioso y estaba considerado un estrecho aliado del difunto líder supremo, Alí Jameneí, fallecido en la primera jornada de bombardeos, el pasado 28 de febrero. Desde agosto de 2021, encabezaba el Ministerio de Inteligencia, después de ser nombrado por el entonces presidente, Ebrahim Raisi, y conservó el puesto ya con Masoud Pezeshkian en el cargo, lo que le ha valido figurar en la lista negra de sanciones de Estados Unidos.
El Ministerio de Inteligencia vigila los supuestos complots contra la seguridad nacional y este mismo miércoles ha informado del arresto de "al menos 111 traidores" acusados de aprovechar el actual conflicto para realizar labores de espionaje. Poco antes, los medios del régimen habían confirmado la ejecución de un ciudadano acusado de espiar para el Mosad israelí y que, tal como ha confirmado el Gobierno de Suecia en un comunicado, tenía nacionalidad del país nórdico.
"Nadie tiene inmunidad en Irán"
La muerte de Jatib se enmarca dentro de una ofensiva militar que, por ahora, no cesa. Ni Estados Unidos ni Israel han marcado un horizonte claro, al menos en público, y de hecho en las últimas horas han utilizado los asesinatos de varios miembros de la cúpula para sacar pecho de una ofensiva que, según alegan, está funcionando sobre el terreno, diezmando la capacidad política y militar del régimen de los ayatolás.
"Estamos en mitad de una victoria decisiva", ha recalcado el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, durante una reunión con mandos militares en la que ha advertido de que "la intensidad de los ataques sobre Irán está aumentando". "La política israelí es clara e inequívoca: nadie tiene inmunidad en Irán y todos están en el punto de mira", ha sentenciado, según declaraciones difundidas por el propio Gobierno. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha dado luz verde a nuevos bombardeos sin autorización expresa caso por caso.
Durante estos últimos días, Israel ha anticipado "sorpresas" y "trucos" para seguir con esta línea y aprovechar las dudas generadas por la incomparecencia pública del nuevo líder supremo, Mojtaba Jameneí, que se ha limitado a hablar a través de un discurso leído en la televisión oficial, sin imagen ni voz. "Los cazaremos a todos", ha amenazado Katz.