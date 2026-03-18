El Gobierno afronta la primera sesión de control tras las elecciones de Castilla y León y con la guerra de Irán de fondo

Este miércoles tiene lugar el primer cara a cara entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, después de las elecciones de Castilla y León. Unos comicios autonómicos en los que el PP volvió a ganar por tercera vez consecutiva tras Extremadura y Aragón, pero sin mayoría absoluta, y vuelve a depender de Vox para gobernar.

Feijóo cuestionará a Sánchez sobre "quién sigue confiando en su Gobierno". Además, el presidente del Ejecutivo responderá ante la líder de Podemos, Ione Belarra, que le preguntará por el lema "no a la guerra" y la portavoz del PNV, Maribel Vaquero, indagará sobre cómo prevé afrontar el Gobierno "la crisis geopolítica actual y las consecuencias económico-sociales que se derivan de ella".

Con Irán, la resaca postelectoral, los pactos de PP y Vox en las autonomías que han celebrado elecciones y el decreto anticrisis que aprobará el Ejecutivo el próximo viernes marcarán una sesión de control que se prevé tensa.

Además, por la tarde será turno de la visita y discurso del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, que estará en España este miércoles. La agenda del mandatario ucraniano se completa con un encuentro en el Congreso de los Diputados con la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, y con el presidente del Senado, Pedro Rollán.

Zelenski viajó por primera vez a nuestro país en octubre de 2023, cuando participó en Granada en la cumbre de la Comunidad Política Europea y, en mayo de 2024, en su primera visita oficial bilateral, firmó con el presidente del Gobierno un acuerdo de seguridad por el que España se comprometió a aumentar la ayuda militar a Ucrania.