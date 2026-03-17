El Gobierno "suscribe las palabras" del rey sobre la conquista de América y Feijóo cree el revisionismo es "un disparate"

El Gobierno "suscribe 100%" las palabras de Felipe VI sobre la conquista de América y critica la reacción del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por asegurar que "hacer ahora un examen de cosas del siglo XV es un disparate".

"Fuimos informados y suscribimos al 100% las palabras de su majestad Felipe VI", ha asegurado la ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, sobre la afirmación del rey este lunes al señalar que hubo "abuso" en la conquista. "Feijóo lo que ha hecho es dejar a Abascal a su izquierda en esa deriva ultra que está teniendo", ha añadido. "Aparte de que niega la historia y pasa todos los límites y abaraza posiciones ultras negacionistas y pasando por encima incluso de intuiciones", ha incidido.

Esta reacción del Gobierno llega horas después de que Feijóo haya señalado en una entrevista en EsRadio que las palabras de Felip VI fueron en "una conversación, que no declaración del jefe del Estado, y hay que verlo en el contexto de todo lo que dijo". "Se puede comparar con ventaja cualquier actuación española durante la conquista como cualquier otra actuación de cualquier otro imperio de la época", ha continuado.

"La llegada de España a América ha conllevado una comunidad lingüística excepcional. Hacer ahora un examen de todo lo que ocurrió en el siglo XV es un disparate", ha añadido el líder 'popular'.

"Yo estoy orgulloso del legado español, del legado hispano en Hispanoamérica, absolutamente", ha manifestado, aludiendo a las universidades u hospitales que se construyeron o "los derechos de pueblos indígenas" que se iniciaron entonces con los reyes católicos, "muy superiores a los que tenían en su territorio". "En fin, yo estoy orgulloso del legado; segundo, esta comunidad lingüística y cultural es excepcional; y tercero, por favor hagamos un poco de contexto porque es que si no sacando las cosas de contexto llegamos al absurdo", ha finalizado.

Ante la polémica que se ha levantado con las palabras de Feijóo, posteriormente la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha insistido : "No cabe pedir perdón, pero sí en que la corona española garantizaba la protección y, al margen se produjeran abusos. Estamos muy orgullosos de ese legado". "Feijóo ha dicho lo mismo, que no cabe hacer presentismo y no hay que descontextualizar lo que dijo el rey ayer", ha zanjado.

Desde Vox también se desmarcan de las palabras de Felipe VI. "La empresa española en América fue la mayor obra evangelizadora y eso lo hizo la corona española. Respetando los derechos y la dignidad de todos los súbditos tal y como se reflexiona en el concilio de Isabel la Católica", ha expresado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán.