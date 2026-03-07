Felipe VI traslada su "afecto y solidaridad" a diversos jefes de Estado de países afectados por la guerra en Oriente Medio

El rey, Felipe VI, ha iniciado una ronda de contactos telefónicos con los jefes de Estado con los países de Oriente Medio vecinos a Irán que se están viendo afectados por el conflicto y ya ha hablado, por lo menos, con los de Chipre, Baréin y Líbano, a quienes ha trasladado su "afecto y solidaridad", según han confirmado fuentes de la Casa Real a TVE. También

La agencia oficial BNA también ha informado de que el monarca de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa, ha hablado con Felipe VI, quien ha expresado su "plena solidaridad" con el pequeño estado insular árabe y la "condena" a los ataques que sufre por parte de Irán.

La conversación telefónica entre ambos jefes de Estado también incluyó el apoyo de Felipe VI a Baréin "en todas las medidas que tome para salvaguardar su soberanía y proteger su seguridad y estabilidad", según afirma la mencionada agencia.

Por su parte, Al Jalifa ha transmitido que el pueblo de Baréin es pacífico y cree en la tolerancia y la coexistencia, y que su país sigue comprometido en el sendero de la paz y apoya todos los esfuerzos que impulsen la seguridad y estabilidad en la región y el mundo. Asimismo, agradeció el apoyo expresado por Felipe VI a su país.