Felipe VI traslada su "afecto y solidaridad" a diversos jefes de Estado de países afectados por la guerra en Oriente Medio
- El monarca inicia una ronda de contactos telefónicos y ha hablado con, al menos, Chipre, Líbano y Baréin
El rey, Felipe VI, ha iniciado una ronda de contactos telefónicos con los jefes de Estado con los países de Oriente Medio vecinos a Irán que se están viendo afectados por el conflicto y ya ha hablado, por lo menos, con los de Chipre, Baréin y Líbano, a quienes ha trasladado su "afecto y solidaridad", según han confirmado fuentes de la Casa Real a TVE. También
La agencia oficial BNA también ha informado de que el monarca de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa, ha hablado con Felipe VI, quien ha expresado su "plena solidaridad" con el pequeño estado insular árabe y la "condena" a los ataques que sufre por parte de Irán.
La conversación telefónica entre ambos jefes de Estado también incluyó el apoyo de Felipe VI a Baréin "en todas las medidas que tome para salvaguardar su soberanía y proteger su seguridad y estabilidad", según afirma la mencionada agencia.
Por su parte, Al Jalifa ha transmitido que el pueblo de Baréin es pacífico y cree en la tolerancia y la coexistencia, y que su país sigue comprometido en el sendero de la paz y apoya todos los esfuerzos que impulsen la seguridad y estabilidad en la región y el mundo. Asimismo, agradeció el apoyo expresado por Felipe VI a su país.
Ataques contra estos países
Esta conversación se produce después de que el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) del que Bahréin forma parte denunciara este jueves un ataque de Irán contra la principal refinería del país, en el marco de las medidas de represalia puestas en marcha por Teherán en respuesta a la ofensiva lanzada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra suelo iraní.
Baréin está siendo uno de los países alcanzados por la oleada de bombardeos lanzada por Irán contra objetivos estadounidenses en la región desde el pasado 28 de febrero. La pequeña isla, que alberga la sede de la Quinta Flota de Estados Unidos, ha sido blanco de misiles y drones dirigidos contra instalaciones militares, pero también ha registrado impactos en infraestructuras civiles.
Los sistemas de defensa de Baréin han interceptado decenas de misiles y drones -al menos 45 misiles y nueve aeronaves no tripuladas desde el inicio de la ofensiva-, aunque algunos proyectiles o sus restos han causado daños.
Mientras, en el Líbano los muertos superan los 200. Solo en la noche del viernes al sábado han perdido la vida 41 personas durante una incursión del Ejército de Israel en la aldea de Nabi Chit, en el Valle de la Becá.
Desde el lunes, Israel mantiene una ofensiva paralela a la de Irán en el sur del Líbano, los suburbios de Beirut y el Valle de la Bekaa, la región oriental cercana a la frontera con Siria donde se ubica Nabi Chit, en una operación que el Gobierno de España ha condenado "rotundamente" este sábado.
Chipre, por su parte, ha sufrido en los últimos días un ataque a la base británica de Akrotiri, provocando algunos daños pero ninguna víctima mortal. A raíz del incidente, varios países de la UE, entre ellos España, han enviado refuerzos a la zona. En concreto, nuestro país ha enviado la fragata Cristobal Colón del Ejército para unirse al grupo de escolta del portaaviones francés y proporcionar defensa aérea de zona.