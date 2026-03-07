Sánchez defiende su 'no a la guerra' y critica a PP y Vox por su "servilismo": "Se quedarán solos defendiendo lo indefendible"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vuelve a defender el 'no a la guerra', señala al PP y Vox por sus críticas a la postura internacional de España respecto al ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán, y se muestra "orgulloso" de cómo otros países han seguido la postura internacional del Gobierno, ha asegurado.

"No estamos solos, somos los primeros. Los que se van a quedar solos son los que defienden lo indefendible", ha dicho el presidente del gobierno apuntando a PP y Vox en un mitin de campaña. Para el presidente del Gobierno, "viendo el eco de la posición de España", es un "orgullo ser español por ver lo que defendemos ante la barbarie".

"Feijóo no va a apagar la calefacción de Soria, ni Abascal la gasolina de los tractores, pero ambos apoyan la guerra de Trump en Irán. Son unos hipócritas. Es muy fácil ser belicoso a costa del bolsillo de los demás", ha criticado Sánchez al tiempo que ha calificado de "servilismo" a la postura de PP y Vox respecto a Irán.

Según Sánchez, el PP y Vox, "aquellos que entonces nos metieron en una guerra en contra de la opinión pública española" son los que ahora, en contra de la opinión pública "defienden la guerra de Irán y vuelven a equivocarse en todo". "Son tan poco claros que mienten y propagan bulos manipulando vídeos de Robles", ha añadido refiriéndose a un supuesto video en el que la ministra de Defensa mostraba apoyo a Trump. Un video que se ha demostrado ser falso. "Siempre propagar bulos es grave, pero este caso es grotesco, demuestra su falta de argumentos. PP y Vox han hecho de la mentira su forma de hacer política", ha incidido. "En las calles e instituciones como sucedió en 2003 y ahora en 2026: hoy y siempre, España no a la guerra", ha insistido.

Sánchez: "Un país que defiende los derechos humanos se gana el respeto de todo el mundo" El presidente del Gobierno ha insistido en que "por supuesto" España rechaza el régimen iraní, "que reprime a la sociedad y particularmente a sus mujeres y niñas, pero no por eso vamos a responder a una ilegalidad con otra. Violencia trae más violencia". Para Sánchez, la disyuntiva del mundo no es esa es "si estamos con el derecho internacional o no". "Un país que defiende siempre los derechos humanos y la legalidad internacional como España se gana el respeto de todo el mundo", ha añadido entre gritos de "no a la guerra". Zapatero, con el 'No a la guerra' y la postura de Sánchez: "La soberanía española está en las urnas, no en la Casa Blanca" Félix Donate Mazcuñán

Acto central de campaña del PSOE en Soria Sánchez ha hecho estas declaraciones en el acto central de campaña del candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León en Soria, ciudad en la que Carlos Martínez consiguió cuatro mayorías absolutas consecutivas como alcalde. Acompañado de militantes y candidatos del PSOE, del presidente del Gobiero, y de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, Martínez se ha dado un baño de masas a una semana de las elecciones del 15-M. El candidato socialista ha mostrado su apoyo a Sánchez y la postura internacional del Gobierno y ha prometido cambiar a partir del 15 de marzo "las políticas públicas equivocadas que se han aplicado en Castilla y León en los últimos 40 años". "Mañueco es más de lo mismo y su gestión es el declive. Tiene un modelo caducado y él lo está con el modelo. No sirve la excusa permanente del 'sanchismo'. Hay que poner encima de la mesa un proyecto político que nos escuche en Madrid", ha defendido en un acto ante centenares de manifestantes. Según Martínez, el PP se ve con el "agua al cuello" tras las últimas encuestas. "Ahora empiezan a moverse, pero como siempre con Mañueco y sus ritmos perezosos. Si les cuesta 20 años hacer un centro de salud, o 25 un hospital, ímaginate hacer una campaña". Por todo ello, ha pedido el voto por su candidatura. "Enfrente hay más de lo mismo, nosotros hemos venido para cambiar el mundo y Castilla y León, que ya va tocando", ha finalizado.