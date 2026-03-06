Zapatero, con el 'No a la guerra' y la postura de Sánchez: "La soberanía española está en las urnas, no en la Casa Blanca"
- El expresidente del Gobierno ha acompañado al candidato del PSOE en un acto en Sahagún (León)
- Carlos Martínez ha asegurado que hará un "esfuerzo de consenso importante" tras las elecciones
El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha mostrado su apoyo a Pedro Sánchez y su 'No a la guerra' frente a la postura de Estados Unidos con Irán. "Estoy orgulloso de Pedro Sánchez, de su tarea, valentía y dignidad. Hay que ser valiente y patriota para decirle a ese presidente de EE.UU. 'no'. ¡En España manda España y la soberanía de España! Eso es ser patriota", ha señalado en un mitin durante la campaña de las elecciones de Castilla y León en Sahagún (León) este viernes. "La soberanía española está en las urnas, no en la Casa Blanca", ha añadido entre vítores.
Zapatero, que ha estado arropando al candidato del PSOE a la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, ha aprovechado su intervención en el mítin para señalar la postura internacional del PP y Vox respecto al conflicto. "Todos esos de las dos derechas que hay ahora, toda la vida han estado con España y que eran patriotas y ahora habla el presidente de otro país y todos van detrás como gallinas. ¿Qué patriotismo es ese? El patriotismo es la paz y el diálogo", ha clamado entre gritos de "no a la guerra" de los asistentes.
"Dicen (PP y Vox) que se compromete la seguridad porque no apoyemos la guerra en Irán. Y yo pienso sí, fíjate lo que nos pasó cuando Aznar apoyó la guerra de Irak. ¡Cuánta mentira!", ha dicho Zapatero en Sahagún.
El expresidente del Gobierno ha asegurado que insistido en la idea de que se siente "orgulloso" del Gobierno. "No solo lidera la posición internacional en favor de la paz, sino que además lidera el mejor desempeño económico de Europa", ha enfatizado.
Además, Zapatero también ha puesto en valor la candidatura de Carlos Martínez para la Junta de Castilla y León. "Tiene personalidad e identidad. ¿Esucháis a Mañueco y el PP? Sólo hablan de Sánchez y un poco a veces de Zapatero", ha dicho el expresidente entre risas de los militantes. "¿Sabéis por qué? Porque no pueden decir que hayan hecho nada relevante en los últimos siete años", ha criticado.
Martínez cree que el resultado de las elecciones "va a ser complejo"
"A determinadas fuerzas les sobra odio y rencor y les falta patriotismo", ha continuado en la crítica Zapatero. "El PP va detrás y al albur de Vox. Tienen que tener un proyecto, más paciencia y menos ansiedad", ha finalizado.
Por su parte, el candidato socialista ha asegurado desde una tierra que fue muy azotada por los incendios forestales el pasado verano que los problemas en la gestión de prevención y extinción del fuego tienen "los días contados", porque aunque ha reconocido que no vislumbra "mayorías suficientes", hará un "esfuerzo de consenso importante" para pactar mejoras en el operativo.
Martínez ha reconocido que el resultado de las urnas "va a ser complejo", porque ha vaticinado que ningún partido va a conseguir una "mayoría suficiente" para gobernar en solitario, pero ha asegurado que hará "un esfuerzo de consenso importante", para lo que ha puesto como ejemplo su etapa como alcalde en la ciudad de Soria.