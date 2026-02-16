Carlos Martínez, alcalde de Soria que afronta por el PSOE el reto de romper la hegemonía del PP en Castilla y León

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez Mínguez, se estrena como candidato en las elecciones autonómicas de este 15 de marzo tras haber gobernado durante casi veinte años la ciudad de Soria —con mayoría absoluta en las cuatro últimas elecciones—. Apenas un año después de relevar a Luis Tudanca como líder de los socialistas en esta comunidad autónoma, afronta el reto de romper la hegemonía del PP en el gobierno de esta comunidad autónoma durante casi 40 años.

En sus redes sociales y en su perfil en la página web del PSOE, Martínez se presenta como un "convencido municipalista" con un proyecto centrado en los servicios públicos y sobre todo en la vivienda, como "pilares básicos que garantizan las oportunidades". En uno de sus mensajes él mismo habla del "municipalismo" como una forma de hacer "política útil".

Carlos Martínez nació hace 52 años —el 28 de junio de 1973— en Soria, la ciudad donde ha desarrollado su carrera política y gobierna desde 2007. En la capital soriana tuvo su primera responsabilidad por el PSOE, de 1999 a 2003, como concejal de Medio Ambiente y Montes, Festejos y Participación Ciudadana y Cultura y después, hasta 2007, con el cargo de portavoz en la oposición, que compaginó en este período con el de procurador en las Cortes de Castilla y León.

A la responsabilidad como alcalde, el candidato sumó otra como diputado provincial en las elecciones municipales de 2023, cuando, por cuarta vez consecutiva fue elegido alcalde de Soria capital con una mayoría absoluta de 12 concejales del PSOE, frente a los siete del PP y los dos de Vox.

El reto de ganar y gobernar en Castilla y León Su elección como líder del PSOE de Castilla y León se produjo tras la controversia protagonizada por su antecesor Luis Tudanca y la dirección federal de Ferraz sobre la posibilidad de adelantar las elecciones primarias al Congreso Federal de Sevilla de finales de noviembre de 2024, algo que finalmente no se produjo. Pocos días después de que Tudanca renunciase a optar a la reelección, Martínez confirmaba su candidatura para liderar el partido en esta comunidad autónoma y negaba ser el candidato escogido por la dirección del partido en Madrid. "No entiendo que sea el candidato de Ferraz ni de nadie, no soy 'sanchista' ni 'tudanquista', soy socialista", defendía. Martínez niega ser el candidato de Ferraz para presidir el PSOE-CyL y agradece a Tudanca por el "paso a un lado" Él mismo explicaba su decisión en una entrevista en Las Mañanas de RNE como "fruto de la necesidad" de plantear "un rearme ideológico, una renovación de equipos para afrontar el enorme reto que es desbancar al Partido Popular después de 40 años", y resolver los "viejos problemas" en "cada una de las nueve provincias". 14.03 min Carlos Martínez, alcalde de Soria, ironiza: "He pasado de ser el más crítico con Sánchez a ser el favorito" En su liderazgo al frente del PSOE en esta comunidad autónoma, Martínez encontró el respaldo del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente —quien también ha sido alcalde de Valladolid— y del secretario general del partido en León y actual secretario de Ciencia, Innovación y Universidades del partido, Alfonso Cendón, que apostaban por una candidatura única. El PSOE afronta la renovación de sus liderazgos territoriales con dudas en Andalucía y primarias en varias comunidades