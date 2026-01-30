IU señala "premisas imposibles" de Podemos para una candidatura de unidad en Castilla y León

El coordinador de IU en Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, ha asegurado que Podemos exigía "premisas imposibles" para confluir en una candidatura de unidad para las elecciones autonómicas del 15 de marzo que su formación ha intentado alcanzar "con todas sus fuerzas" y "al límite de sus posibilidades".

Gascón se ha expresado así en rueda de prensa después de no alcanzar un acuerdo con Podemos durante unas negociaciones en las que considera que se han "estrujado" los plazos y sólo se ha negociado por videoconferencia y por teléfono, que "da de sí lo que da de sí", y ha criticado que no haya habido reuniones presenciales, una de las cuales estaba fijada para este mismo lunes y se suspendió.

Así, ha incidido en que al final se ha conseguido una candidatura de unidad "que no ha sido completa", con Movimiento Sumar y Verdes-Equo, algo en lo que ha asegurado que ha trabajado desde incluso antes de octubre del año pasado para un proceso de unidad en el que hay "algunos actores políticos que han decidido no participar en ese proceso" que ha realizado IU con un llamamiento a toda la izquierda, algo que consideraban que había que hacer "en tiempo y forma" para poderlo gestionar.

"Hemos hecho todo lo posible" El coordinador de IU ha explicado el proceso en el que ha mantenido reuniones programáticas y para "construir" una campaña "lo más potente posible" con el programa político que necesita Castilla y León para cambiar unas políticas "que llevan siendo de derechas desde hace demasiado tiempo" y hablar de los problemas de la gente como la vivienda, el alquiler o las necesidades de agricultores y ganaderos y ha asegurado que se han sentido muy arropados por la militancia social. La formación ha realizado una consulta a los militantes el pasado miércoles — "agotando los plazos" y cuando normalmente se celebran en fin de semana—en la que se aprobó la candidatura unitaria con el 78% de los votos, con la opción de incorporar a Podemos y el 88% de la dirección de Izquierda Unida Castilla León aprobó el proceso de ir con Movimiento Sumar y con Verdes-Equo. "Entendemos que hemos hecho todo lo posible", ha señalado Gascón, quien considera que si al final no ha sido posible son otros "sujetos políticos" los que tienen que explicar "por qué se dejan las cosas siempre para última hora" y no ha habido un proceso de negociación con al menos una reunión física en Castilla y León. "Y si hay voluntad de llegar a un acuerdo, pues obviamente que se haga, pero en torno a la unidad, no en torno a una de las patas de la unidad solamente", ha añadido. En cuanto a la negociación propiamente dicha, el coordinador de IU ha señalado que se puso sobre la mesa cómo y de qué manera se conseguía que ambas partes estuvieran representadas, pero si el proceso era una alternancia a los dos años, cree que Podemos lo debería haber aplicado en 2022 y posteriormente en 2024. Sin embargo, ha aclarado que "el proceso es adecuado en función de quién es el que encabeza" y ha asegurado que lo que planteó la formación morada es que encabezaban dos años y luego encabezaba dos años Izquierda Unida, pero se cambiaron las premisas y eso genera "inseguridad" y "desconfianza" por parte de IU, que ha afirmado que se ha sentido "menospreciada" por tener que construir todo "en torno a una de las patas", algo que ha incidido en que ha pasado en Aragón también. Juan Gascón ha aclarado que las conversaciones han sido con Pablo Fernández, que ostenta la Secretaría de Organización de Podemos, aunque en una reunión también estuvieron responsables de la formación en Castilla y León como el propio coordinador autonómico, Miguel Ángel Llamas.

Cambios de postura y falta de reuniones presenciales Entre los cambios de premisas que se han producido, Gascón ha aclarado que se produjo tan sólo una reunión presencial en septiembre del pasado año y en ella se pidió a IU que saliera del Gobierno de España para que Podemos pudiera hacer unas primarias conjuntas con Izquierda Unida, cuando en Extremadura ha habido candidatura conjunta sin esta exigencia que hizo Miguel Ángel Llamas. La segunda premisa "era eliminar del espacio político en el que Izquierda Unida estaba trabajando a una de las partes" --Movimiento Sumar-- con la que se había estado trabajando desde octubre y una tercera que Izquierda Unida encabezaría Valladolid y Podemos León y Burgos (provincias en las que más posibilidades tendrían de un procurador) "y eso a la mañana siguiente se convierte en que eso no puede ser y que se cambia". "Al final, el problema es que no sabes a qué atenerte", ha criticado Gascón, quien ha apuntado que lo que tiene que haber en una negociación primero es "cercanía" y "confianza" entre las partes. En cuanto al ambiente del proceso negociador, muy diferente al que se produjo para la candidatura conjunta de 2022, Gascón ha apuntado al esfuerzo y el "coste" personal, psicológico e incluso familiar que les ha supuesto a personas que tienen su trabajo y no se dedican profesionalmente a la política. "Lo voy a plantear en palabras de un compañero de trabajo: Vienes a tomar el café y te quedas hablando por teléfono fuera", ha explicado el coordinador de IU, que ha concretado que lo que ha tenido que hacer es dar sus clases como profesor de Secundaria "saliendo en el recreo hablando por teléfono". A este respecto, ha agregado que agotar los plazos supone que hayan tenido incluso que pedir días libres en su trabajo, que "limita" las posibilidades, cuando incluso han intentando iniciar este proceso antes de verano. "Pero claro, las premisas que ponían eran imposibles, y al final han ido cambiando de posición y a nosotros nos ha resultado imposible", ha aseverado Gascón, quien ha apuntado también que las cosas hay que hacerlas "con democracia" y eso exige consultar a la militancia y a la dirección, pero luego hay que firmar los acuerdos y registrar la coalición, lo que "conlleva una serie de plazos" y no se puede hacer las cosas "en el último momento".