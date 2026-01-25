IU convoca a Podemos este lunes para pactar una candidatura conjunta en Castilla y León
- Propone un "acuerdo sin vetos", con reparto del territorio por provincias y encabezado por IU
- Hace dos semanas Podemos ya rechazó un pacto con IU
Izquierda Unida ha convocado a Podemos a una reunión este lunes para tratar de alcanzar un pacto de cara a las elecciones autonómicas en Castilla y León el próximo 15 de marzo, cuando queda menos de una semana para que se cierre el plazo para cerrar coaliciones. IU planteará a los 'morados' una nueva propuesta de acuerdo con división territorial entre las dos formaciones.
Para llegar al acuerdo, IU ha propuesto que haya una división de provincias entre las dos formaciones "acorde a su nivel de representatividad", y ha informado de que mostrarán "flexibilidad" en aspectos como los detalles económicos.
La invitación a concurrir juntos a los comicios autonómicos de Castilla y León llega quince días después de que Podemos rechazara una candidatura conjunta y después de que en octubre IU ya conformara "un frente con Verdes Equo y el Movimiento Sumar".
En un comunicado, IU asegura que mantiene la "mano tendida" a Podemos para "un acuerdo sin vetos" y conformar así "una izquierda transformadora, amplia, con capacidad de cambiar Castilla y León".
IU propone encabezar la coalición
El coordinador de IU Castilla y León y candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, ha abogado por establecer "una candidatura de la izquierda transformadora lo más potente posible", que ponga "el acento" en esta región, y se ha mostrado convencido de que ese es el "sentir de la ciudadanía".
Gascón ha señalado que, igual que en las anteriores elecciones de 2022, hubo acuerdo entre ambas formaciones, con una lista encabezada por Podemos, en esta ocasión pueda haber pacto, pero encabezado por IU. "Izquierda Unida lleva meses trabajando la candidatura para las elecciones autonómicas junto con los movimientos sociales y organizaciones políticas de izquierdas en Castilla y León", ha recordado.
Asimismo ha advertido de que la militancia de IU mostró su apoyo, con el 78% de los votos, a una coalición liderada por Gascón como cabeza de lista, y con la incorporación de otras organizaciones políticas de izquierdas.