IU convoca a Podemos este lunes para pactar una candidatura conjunta en Castilla y León

Izquierda Unida ha convocado a Podemos a una reunión este lunes para tratar de alcanzar un pacto de cara a las elecciones autonómicas en Castilla y León el próximo 15 de marzo, cuando queda menos de una semana para que se cierre el plazo para cerrar coaliciones. IU planteará a los 'morados' una nueva propuesta de acuerdo con división territorial entre las dos formaciones.

Para llegar al acuerdo, IU ha propuesto que haya una división de provincias entre las dos formaciones "acorde a su nivel de representatividad", y ha informado de que mostrarán "flexibilidad" en aspectos como los detalles económicos.

La invitación a concurrir juntos a los comicios autonómicos de Castilla y León llega quince días después de que Podemos rechazara una candidatura conjunta y después de que en octubre IU ya conformara "un frente con Verdes Equo y el Movimiento Sumar".

En un comunicado, IU asegura que mantiene la "mano tendida" a Podemos para "un acuerdo sin vetos" y conformar así "una izquierda transformadora, amplia, con capacidad de cambiar Castilla y León".