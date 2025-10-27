IU apuesta por una "candidatura unitaria" y presiona a Podemos para sumarse y evitar "suicidarse políticamente"
- Antonio Maíllo considera necesario una lista electoral única en la izquierda para "mantener un Gobierno progresista"
- El dirigente de IU ha apostado en el 'Cafè d'idees' de RTVE' por el "bien común" frente a aspiraciones individuales"
El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha adelantado que en las próximas elecciones generales se presentará una "candidatura unitaria" que agrupará a los partidos situados a la izquierda del PSOE, incluso aunque Podemos permanezca al margen. El dirigente andaluz ha cargado contra la formación morada por la distancia que está marcando con las fuerzas con las que comparte espacio, una estrategia que considera que les puede llevar a "suicidarse políticamente".
Así se ha manifestado el líder de IU en una entrevista para el programa 'Cafè d'idees' de RTVE Cataluña, donde ha puesto sobre la mesa la necesidad de la izquierda de presentarse a los comicios en una lista conjunta para "mantener un Gobierno progresista frente a la llegada de Vox".
En este sentido, Maíllo ha abierto la puerta al partido de Ione Belarra para que formen parte de esta candidatura única. También ha subrayado que, sin finalmente se quedan fuera, será porque Podemos "no querrá" unirse a ellos: "Quien no se ponga de acuerdo va a ser borrado por la izquierda", ha sentenciado.
La candidatura única pasa por la "cultura de renuncia"
Asimismo, el dirigente de Izquierda Unida ha detallado que es momento de "asumir una cultura de la renuncia" en favor de un proyecto conjunto que aglutine a toda la izquierda. "Sería un buen paso para relajarnos un poquito, no sentirnos imprescindibles y saber que el bien común está por encima de las legítimas aspiraciones individuales", ha sostenido, en una clara referencia a Podemos.
Maíllo se ha mostrado convencido de que habrá una unidad de izquierdas pese a la eventual candidatura por separado de Podemos. "La unidad la va a marcar el electorado, que decidirá qué opción será el espacio necesario" para construir un Ejecutivo "progresista y de izquierdas", ha explicado.
"En ese proyecto vamos a estar todos aquellos que tengamos voluntad de hacerlo", ha apuntado Maíllo, quien considera que la mejor forma para decidir el liderazgo de la coalición electoral es mediante la realización de unas primarias internas: "La mejor forma de resolver el liderazgo es a través de un proceso de primarias participativo, en el que participe gente que se sienta protagonista de ese proceso".
"A partir de ahí, desde esa legitimidad democrática, vamos a conseguir un proceso que se ve difícil, pero que es necesario construir", ha añadido.