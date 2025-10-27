IU apuesta por una "candidatura unitaria" y presiona a Podemos para sumarse y evitar "suicidarse políticamente"

El coordinador general de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, ha adelantado que en las próximas elecciones generales se presentará una "candidatura unitaria" que agrupará a los partidos situados a la izquierda del PSOE, incluso aunque Podemos permanezca al margen. El dirigente andaluz ha cargado contra la formación morada por la distancia que está marcando con las fuerzas con las que comparte espacio, una estrategia que considera que les puede llevar a "suicidarse políticamente".

Así se ha manifestado el líder de IU en una entrevista para el programa 'Cafè d'idees' de RTVE Cataluña, donde ha puesto sobre la mesa la necesidad de la izquierda de presentarse a los comicios en una lista conjunta para "mantener un Gobierno progresista frente a la llegada de Vox".

En este sentido, Maíllo ha abierto la puerta al partido de Ione Belarra para que formen parte de esta candidatura única. También ha subrayado que, sin finalmente se quedan fuera, será porque Podemos "no querrá" unirse a ellos: "Quien no se ponga de acuerdo va a ser borrado por la izquierda", ha sentenciado.