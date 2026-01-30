El Gobierno de Trump publica tres millones de páginas y 180.000 imágenes relacionadas con Epstein

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este viernes la publicación de unos tres millones de páginas y miles de documentos relacionados con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein y no censurará ninguna de las 180.000 nuevas imágenes.

La Administración de Donald Trump cumple así con una ley aprobada en noviembre pasado que exige publicar todos los registros relacionados con Epstein antes del 19 de diciembre de 2025. Sin embargo, el Departamento de Justicia solo publicó ese día una parte de los archivos, incluidas varias fotos del expresidente demócrata Bill Clinton con Epstein, argumentando que la cantidad de información era demasiado elevada y que necesitaba tiempo para revisar todo el contenido para proteger a las víctimas.

La ley permitía algunas censuras para proteger a las víctimas y preservar las investigaciones en curso. Los archivos publicados hasta la fecha han sido censurados en gran medida, en algunos casos en su totalidad.