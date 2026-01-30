El Gobierno de Trump publica tres millones de páginas y 180.000 imágenes relacionadas con Epstein
- El Departamento de Justicia cumple con una ley aprobada en noviembre que exige publicar todos los documentos del pederasta
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este viernes la publicación de unos tres millones de páginas y miles de documentos relacionados con el pederasta y millonario Jeffrey Epstein y no censurará ninguna de las 180.000 nuevas imágenes.
La Administración de Donald Trump cumple así con una ley aprobada en noviembre pasado que exige publicar todos los registros relacionados con Epstein antes del 19 de diciembre de 2025. Sin embargo, el Departamento de Justicia solo publicó ese día una parte de los archivos, incluidas varias fotos del expresidente demócrata Bill Clinton con Epstein, argumentando que la cantidad de información era demasiado elevada y que necesitaba tiempo para revisar todo el contenido para proteger a las víctimas.
La ley permitía algunas censuras para proteger a las víctimas y preservar las investigaciones en curso. Los archivos publicados hasta la fecha han sido censurados en gran medida, en algunos casos en su totalidad.
Vínculo con Trump
Epstein, financiero neoyorquino, fue condenado en 2008 por primera vez por "solicitar prostitución" a menores, y le sentenciaron a 18 meses de cárcel. Con el tiempo se fueron sumando las denuncias y evidencias contra él y su socia, Ghislaine Maxwell, por organizar una red de tráfico sexual y prostitución que incluía a menores, supuestamente para hombres conocidos y poderosos.
En 2019 fue encontrado ahorcado en su celda esperaba su juicio por tráfico sexual. Aunque su muerte fue declarada suicidio, ha generado años de teorías conspirativas, algunas de las cuales el propio Trump promovió entre sus propios partidarios durante su campaña presidencial de 2024.
Trump, que fue amigo de Epstein en la década de 1990 y principios de la de 2000 antes de su primera condena, se había resistido durante meses a cualquier divulgación hasta que tanto demócratas como republicanos en el Congreso aprobaron la ley a pesar de sus objeciones.
El escándalo de Epstein se ha convertido en un problema político persistente para el mandatario, que no ha sido acusado formalmente de ningún delito en relación con Epstein y ha negado tener conocimiento de sus crímenes.
Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos denunciaron que se había borrado material de los archivos en el que se podía ver a Trump. Critican también que al menos 550 páginas estaban totalmente en negro. "Este podría ser uno de los mayores encubrimientos en la historia de Estados Unidos", ha sostenido Chuck Schumer, líder del Partido Demócrata en el Senado.