Trump conocía la conducta de Epstein y pasó "varias horas" en su casa con una de las víctimas

Legisladores demócratas de Estados Unidos han difundido varios correos electrónicos atribuidos al pederasta Jeffrey Epstein en los que afirma que Donald Trump "sabía de las chicas" y "pasó horas" en casa del fallecido magnate con una de las víctimas.

La publicación de estos correos pertenecientes a los archivos de Epstein, impulsada por legisladores demócratas en la Cámara Baja, podría revelar más vínculos del fallecido magnate con el presidente estadounidense, que niega cualquier cercanía con su exaliado.

Los nuevos hallazgos fueron compartidos este miércoles por miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, durante la revisión de unos 23.000 documentos adicionales sobre el caso Epstein, que ha causado una intensa agitación entre las bases del mandatario republicano.

"Trump me dijo que quería que renunciara" a mi membresía en Mar-a-Lago, la residencia del presidente estadounidense en Florida, afirma Epstein en uno de esos correos, aclara que nunca fue miembro y añade: "Por supuesto que sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara". Ghislaine Maxwell, cómplice y expareja de Epstein cumple actualmente una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual.

Ese correo en el que se refiere a Trump es de 2019, mismo año en el que el financiero neoyorkino falleció en prisión.

Trump y una de las víctimas En otro correo de 2011, Epstein dijo a Maxwell: "Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump». Y en ese mensaje añadió, en alusión a una víctima no identificada: "Pasó horas en mi casa con él, nunca se ha mencionado". Horas después de darse a conocer los correos, Trump se ha manifestado en su red social Truth Social, donde ha asegurado que los demócratas "intentan revivir el bulo de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión en el cierre del Gobierno federal y de muchos otros temas". "Solo un republicano muy malo, o estúpido, caería en esa trampa", prosigue el mensaje del mandatario, que acusa a los demócratas de costarle a EE.UU. "1.500 millones de dólares con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada, poniendo a muchos en riesgo". Y asegura que los demócratas "deben pagar las consecuencias" y que "no se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro asunto". Previamente, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había señalado que la víctima de la que se habla en el correo electrónico era la fallecida Virginia Giuffre, "quien repetidamente dijo que el presidente Trump no estaba involucrado en ninguna irregularidad". Giuffre, que acusó al príncipe Andrés del Reino Unido y Epstein de abuso sexual, se quitó la vida en abril pasado a los 41 años. "Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa y difamar al presidente Trump", ha sentenciado Leavitt, y ha negado de nuevo que el presidente esté contemplando conceder el indulto a Maxwell.