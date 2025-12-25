Caso Epstein: el Departamento de Justicia de EE.UU. recibe un millón de nuevos documentos

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha recibido del FBI y de una fiscalía de Nueva York cerca de un millón de nuevos documentos presuntamente relacionados con el caso del pederasta Jeffrey Epstein.

“Contamos con abogados que trabajan sin descanso para revisar y realizar las modificaciones legalmente necesarias para proteger a las víctimas, y publicaremos los documentos lo antes posible. Debido al gran volumen de material, este proceso puede tardar unas semanas más”, han detallado en un mensaje publicado desde su perfil en la red social X.

Una ley aprobada por el Congreso el pasado mes de noviembre obligaba a la Administración de Donald Trump a publicar el viernes 19 de diciembre toda la documentación no clasificada sobre el caso de Epstein.

Sin embargo, el Departamento de Justicia solo publicó ese día una parte de los archivos, incluidas varias fotos del expresidente demócrata Bill Clinton con Epstein, argumentando que la cantidad de información era demasiado elevada y que necesitaba tiempo para revisar todo el contenido, algo que generó críticas de la oposición demócrata y de las víctimas.

En una nueva tanda hecha pública este lunes, aparece repetidamente el nombre de Trump, quien habría viajado varias veces en el avión privado del magnate financiero, pero no hay indicios de que participara en sus delitos sexuales.

En un principio, Trump no respaldó la publicación de los documentos de Epstein, con quien mantuvo una amistad hasta 2004, mucho antes de que fuera acusado de prostitución de menores, pero el mandatario tuvo que rectificar y firmar la ley tras comprobar el fuerte apoyo que tuvo en el Congreso.

Las publicaciones realizadas hasta ahora contienen numerosas censuras, lo que ha enfurecido a algunos republicanos y no ha contribuido a calmar un escándalo que amenaza al partido de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026.