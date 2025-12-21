Trump no existe en los archivos publicados por el Departamento de Justicia, pese a su amistad con Epstein

Los miles de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein estaban llenos de nombres de algunas de las personas más famosas del mundo, incluido el expresidente Bill Clinton, pero con una notable excepción: el presidente Donald Trump.

El Departamento solo publicó el viernes una parte de los documentos sobre Epstein que posee, con gran parte de la información censurada, alegando el esfuerzo necesario para revisar el material y la necesidad de proteger a las víctimas de Epstein.

La administración Trump intentaba cumplir con una ley aprobada de forma abrumadora por el Congreso en noviembre que obligaba a divulgar todos los archivos de Epstein, pese al esfuerzo de meses de Trump por mantenerlos sellados.

Una hoja de páginas censuradas relacionadas con el difunto financiero y delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein se muestra en la pantalla de un ordenador REUTERS

Las extensas censuras y el número limitado de documentos publicados enfadaron a algunos republicanos y apenas sirvieron para contener un escándalo que amenaza al partido de cara a las elecciones legislativas de 2026.

La ausencia de referencias a Trump resultó llamativa, dado que fotos y documentos relacionados con él se han filtrado en anteriores publicaciones de archivos de Epstein durante años. Por ejemplo, su nombre apareció en los manifiestos de vuelo de pasajeros del avión privado de Epstein incluidos en el primer lote de material divulgado por el Departamento de Justicia en febrero.

La publicación también contenía otros elementos relevantes, como una denuncia presentada ante el FBI en 1996 que acusaba a Epstein de estar implicado en “pornografía infantil”, mucho antes de que las autoridades comenzaran a investigar su conducta.

Entre las celebridades que aparecían en fotos difundidas el viernes estaban el fallecido presentador Walter Cronkite, los cantantes Mick Jagger, Michael Jackson y Diana Ross, el empresario británico Richard Branson y la exduquesa de York, Sarah Ferguson. Muchas de las imágenes no tenían fecha ni contexto, y ninguna de esas figuras ha sido acusada de irregularidades en relación con Epstein.

Andrew Mountbatten-Windsor también aparece en una foto tumbado sobre las piernas de varias mujeres. El exduque de York, despojado de su título real por sus vínculos con Epstein, ha negado cualquier conducta indebida.