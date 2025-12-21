Trump no existe en los archivos publicados por el Departamento de Justicia, pese a su amistad con Epstein
- Un archivo con una foto de Trump parece haber sido eliminado del conjunto de datos publicados
- The New York Times, NPR y Associated Press afirman que esta foto junto con otras 16 han sido eliminadas
Los miles de documentos publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionados con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein estaban llenos de nombres de algunas de las personas más famosas del mundo, incluido el expresidente Bill Clinton, pero con una notable excepción: el presidente Donald Trump.
El Departamento solo publicó el viernes una parte de los documentos sobre Epstein que posee, con gran parte de la información censurada, alegando el esfuerzo necesario para revisar el material y la necesidad de proteger a las víctimas de Epstein.
La administración Trump intentaba cumplir con una ley aprobada de forma abrumadora por el Congreso en noviembre que obligaba a divulgar todos los archivos de Epstein, pese al esfuerzo de meses de Trump por mantenerlos sellados.
Las extensas censuras y el número limitado de documentos publicados enfadaron a algunos republicanos y apenas sirvieron para contener un escándalo que amenaza al partido de cara a las elecciones legislativas de 2026.
La ausencia de referencias a Trump resultó llamativa, dado que fotos y documentos relacionados con él se han filtrado en anteriores publicaciones de archivos de Epstein durante años. Por ejemplo, su nombre apareció en los manifiestos de vuelo de pasajeros del avión privado de Epstein incluidos en el primer lote de material divulgado por el Departamento de Justicia en febrero.
La publicación también contenía otros elementos relevantes, como una denuncia presentada ante el FBI en 1996 que acusaba a Epstein de estar implicado en “pornografía infantil”, mucho antes de que las autoridades comenzaran a investigar su conducta.
Entre las celebridades que aparecían en fotos difundidas el viernes estaban el fallecido presentador Walter Cronkite, los cantantes Mick Jagger, Michael Jackson y Diana Ross, el empresario británico Richard Branson y la exduquesa de York, Sarah Ferguson. Muchas de las imágenes no tenían fecha ni contexto, y ninguna de esas figuras ha sido acusada de irregularidades en relación con Epstein.
Andrew Mountbatten-Windsor también aparece en una foto tumbado sobre las piernas de varias mujeres. El exduque de York, despojado de su título real por sus vínculos con Epstein, ha negado cualquier conducta indebida.
Censuras masivas y un archivo desaparecido
El escándalo en torno a Epstein se ha convertido en una herida política para Trump, que durante años promovió teorías de conspiración sobre Epstein entre sus seguidores.
El material publicado esta semana incluía pruebas de varias investigaciones sobre Epstein, junto con fotos de Clinton, largamente criticado por los republicanos. Pero apenas contenía fotos de Trump o documentos que lo mencionaran, pese a la amistad pública entre ambos en los años noventa y principios de los 2000, antes de distanciarse previo a la primera condena de Epstein en 2008.
Trump no ha sido acusado de irregularidades y ha negado conocer los crímenes de Epstein.
Un archivo con una foto de Trump parecía haber sido eliminado el sábado del conjunto de datos publicado por el Departamento de Justicia. Su ausencia fue señalada en internet por demócratas de la Cámara de Representantes, que exigieron explicaciones a la administración.
Más tarde ese mismo sábado, la imagen formaba parte de hasta 16 fotos que habían sido borradas de la web del Departamento de Justicia, según The New York Times, NPR y Associated Press.
El Departamento de Justicia y la Casa Blanca no respondieron de inmediato a las consultas sobre los archivos desaparecidos.
No estaba claro cuán sustantivos eran los nuevos materiales, dado que muchos documentos relacionados con Epstein ya se habían hecho públicos desde su muerte en prisión en 2019, que se dictaminó como suicidio.
Numerosos archivos estaban fuertemente censurados: varios documentos de más de 100 páginas aparecían completamente en negro. El Departamento de Justicia reconoció que aún revisaba cientos de miles de páginas adicionales para su posible publicación.
Una de las víctimas de Epstein, Marina Lacerda, reaccionó con indignación el sábado ante el gran número de censuras y documentos no publicados: “Todas estamos furiosas por esto. Es otra bofetada en la cara. Esperábamos mucho más”, declaró a MS NOW.
El mes pasado, los demócratas de la Cámara publicaron miles de correos electrónicos obtenidos de la herencia de Epstein, incluido uno en el que Epstein escribía que Trump “sabía sobre las chicas”, sin aclarar a qué se refería. Trump respondió acusando a los demócratas de promover el “engaño Epstein” como distracción.
El Departamento de Justicia intentó centrar la atención en Clinton, con dos portavoces que publicaron en redes sociales imágenes que, según ellos, lo mostraban con víctimas de Epstein.
El jefe de gabinete adjunto de Clinton, Ángel Ureña, dijo en un comunicado que la Casa Blanca intentaba “protegerse” de la crítica al enfocarse en el expresidente: “Pueden publicar tantas fotos borrosas de hace más de 20 años como quieran, pero esto no trata de Bill Clinton”, escribió.
En un comunicado, la Casa Blanca afirmó que la publicación demostraba su transparencia y compromiso con la justicia para las víctimas de Epstein. Pero las revelaciones se produjeron únicamente porque el Congreso obligó a la administración, después de que funcionarios de Trump declararan a principios de año que no se publicarían más archivos de Epstein.
La ley de divulgación exigía al Departamento de Justicia entregar información sobre su manejo de la investigación de Epstein, incluidos informes internos y correos electrónicos. Ninguno de esos materiales parecía estar en el lote de documentos publicado el viernes.
La ley permitía al Departamento de Justicia retener información personal de las víctimas de Epstein, así como material que pudiera poner en riesgo una investigación activa.