El Departamento de Justicia difunde miles documentos del caso Epstein antes de que venza el plazo legal

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha publicado este viernes "varios cientos de miles de documentos" sobre el pederasta Jeffrey Epstein, antes de que venza el plazo de un mes para difundir los archivos desclasificados del caso.

En las próximas semanas se difundirán "varios cientos de miles más", ha confirmado a Fox News el fiscal general adjunto, Todd Blanche.

Los archivos del caso contienen más de 300 gigas de información, que incluyen desde documentos del FBI y deliberaciones de la Fiscalía General a materiales sobre la investigación del gran jurado que imputó a Epstein en 2019.

El pasado 18 de noviembre, el Congreso aprobó con apoyo de los dos grandes partidos, el demócrata y el republicano, la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que daba 30 días al Departamento de Justicia para que los publicara. Cada documento tiene que ser examinado y censurado para ocultar información sensible y proteger la identidad de las víctimas.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, ha criticado la publicación de los documentos por partes y ha dicho que constituye una violación de la ley no publicarlos todos. "Esto demuestra que el Departamento de Justicia, Donald Trump y la fiscal general Pam Bondi están empeñados en ocultar la verdad", ha añadido Schumer.

Fotos de Bill Gates y Noam Chomsky La nueva serie de archivos se suma a la ya publicada este jueves. Fueron cinco nuevas fotografías donde aparecen con Epstein el filósofo Noam Chomsky y el magnate Bill Gates, además de una imagen del pasaporte de una mujer ucraniana. Fotografía de los archivos del caso Jeffrey Epstein, difundida por el Partido Demócrata, en el que se ve a este con Noam Chomsky en un avión privado Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU, vía AP También se difundió una captura de pantalla de una conversación en la que supuestamente se habla del tráfico de mujeres. "No sé, intenta enviar a otra persona. Tengo una amiga que es reclutadora, me envió algunas chicas hoy. Pero pide 1.000 dólares por chica. Te enviaré chicas ahora. ¿Quizás alguna sea buena para J?", se puede leer en la captura. A continuación se describe a la posible víctima, su edad (18 años), altura, medidas, peso, una nota sobre el espacio Schengen y la ciudad de origen, en Rusia. La quinta fotografía muestra un pie de una mujer con una cita de Lolita, la novela de Vladímir Nabokov, junto a un ejemplar del libro. La semana pasada, los demócratas compartieron otra tanda de 19 imágenes, entre las que destacan las del presidente, Donald Trump, posando junto a varias mujeres. Los demócratas publican fotos de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Epstein Hace un mes los demócratas de la Cámara de Representantes hicieron públicos miles de correos electrónicos, incluido uno en el que el pederasta afirmaba que Trump "sabía lo de las chicas", sin aclarar qué quería decir. En otros se decía que el ahora presidente había visitado la casa de Epstein en varias ocasiones, pero "nunca le dieron un masaje". Trump acusó entonces a los demócratas de promover un bulo como distracción.

Contexto Trump era amigo de Epstein hasta que se pelearon a mediados de los años 2000, pero ha negado conocer la red de tráfico sexual que había montado el empresario, y nunca ha sido acusado de ningún delito en relación con el caso. La investigación contra Epstein se inició en 2005 a raíz de la denuncia de los padres de una menor. En 2008, Epstein fue condenado por primera vez por "solicitar prostitución" a menores, y condenado a 18 meses. Con el tiempo se fueron sumando las denuncias y evidencias contra él y su socia, Ghislaine Maxwell, por organizar una red de tráfico sexual y prostitución que incluía a menores, supuestamente para hombres conocidos y poderosos. En 2019, mientras esperaba juicio por abuso y tráfico de menores en una cárcel federal de Nueva York, Epstein se suicidó. Su muerte dio lugar a una teoría de la conspiración en la que creen muchos de los seguidores de Trump. En la campaña para su segundo mandato, en 2024, el entonces candidato republicano prometió desclasificar los documentos del caso si era elegido. Sin embargo, una vez en la Casa Blanca, Trump se olvidó de su promesa, e incluso urgió a los republicanos, que controlan ambas cámaras del Congreso (Cámara de Representantes y Senado) a oponerse a ello. La protesta entre las propias bases republicanas obligó a Trump a cambiar de opinión y a recomendar a los republicanos que apoyaran la ley, que finalmente fue aprobada. Caso Jeffrey Epstein: documentos secretos, implicados, su muerte y otras claves Después de que el Congreso revelara los correos electrónicos, Trump ordenó al Departamento de Justicia, que dirige Pam Bondi, abrir una investigación sobre las posibles conexiones entre Epstein con el expresidente demócrata Bill Clinton y con la empresa de servicios financieros JPMorgan.