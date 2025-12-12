Los demócratas publican fotos de Trump rodeado de mujeres en la mansión de Epstein
- Son un adelanto de las 95.000 nuevas imágenes que han recibido relacionadas con Epstein
- También aparece el expresidente Bill Clinton o el magnate Bill Gates junto al expríncipe Andrés
Los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han publicado este viernes nuevas fotos relacionadas con el caso del pederasta Jeffrey Epstein en las que aparece el presidente estadounidense, Donald Trump, rodeado de mujeres así como una de unos preservativos con un dibujo de su cara en el envoltorio.
Entre las 19 imágenes publicadas por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara Baja destacan las de Trump posando junto a seis mujeres, a las que se les ha tapado el rostro para proteger su identidad, en una segunda del mandatario hablando con una mujer junto a Epstein, y una tercera, menos nítida, lo muestra sentado junto a otra mujer, cuyo rostro también está censurado, con la corbata roja suelta. No quedó claro cuándo ni dónde se tomaron las fotos.
Además del mandatario, en el archivo también aparece el expresidente Bill Clinton o el magnate Bill Gates junto al exprincipe Andrés, a quien su hermano, el rey Carlos III del Reino Unido, le despojó de los títulos a raíz de su vinculación con el caso. La jefa de la Casa Blanca, Abigail Jackson, ha afirmado que el gobierno de Trump "ha hecho más por las víctimas de Epstein que los demócratas".
Un adelanto de las 95.000 nuevas imágenes
Steve Bannon, exasesor de Donald Trump en la Casa Blanca y una de las figuras más influyentes de la ultraderecha estadounidense, y el empresario Richard Branson, también aparecen en algunas fotos.
También se han publicado imágenes de un cuenco en el que se venden preservativo con la cara de Trump en los que está escrito "soy enorme" por 4,5 dólares y diferentes juguetes sexuales que se encontraban en la mansión de Epstein.
Según los demócratas del comité, estas fotos son un adelanto de las 95.000 nuevas imágenes que han recibido relacionadas con Epstein. "Es hora de poner fin a este encubrimiento de la Casa Blanca. ¡Liberen los archivos!", demandaron.
Los demócratas afirman que las decenas de miles de fotos incluyen "imágenes de los hombres ricos y poderosos que convivieron con Jeffrey Epstein" y "fotografías de mujeres y propiedades de Epstein", y que se publicarán más en los próximos días.
La ley para hacer públicos todos los archivos
El Congreso aprobó el pasado 18 de noviembre una ley para hacer públicos todos los archivos relacionados con el caso Esptein que no estén clasificados. El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el proyecto de ley para desclasificar y publicar los archivos del caso del pederasta fallecido.
Los documentos deberían difundirse en un máximo de 30 días, pero las propias investigaciones abiertas en los últimos días por el Departamento de Justicia a instancias de la Casa Blanca podrían evitar la publicación íntegra.
Esta norma, que Trump ratificó, da un plazo máximo de 30 días al Departamento a hacer públicos todos los documentos relacionados con Epstein y su cómplice Ghislaine Maxwell.
En los últimos días, tres jueces federales han permitido la publicación de documentos judiciales relacionados con los casos de ambos.
El llamado ‘caso Jeffrey Epstein’ ha vuelto a acaparar el foco mediático años después de la muerte del magnate, acusado de tráfico y abuso sexual de menores y que se suicidó en agosto de 2019 en una cárcel de Nueva York mientras esperaba ser juzgado. El motivo: el levantamiento del secreto de sumario sobre más de 900 páginas de documentos que podrían involucrar a personalidades del mundo de la política o del espectáculo relacionadas con el multimillonario.