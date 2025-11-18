El Congreso de EE.UU. aprueba publicar los expedientes de Epstein tras el visto bueno de Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría republicana, ha decidido este martes autorizar la publicación de todos los expedientes de investigación relacionados con el pederasta y delincuente sexual Jeffrey Epstein.

La votación, que ha obtenido 427 votos a favor y 1 en contra, llega después de que el domingo, el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurase que no tenía "nada que ocultar" y alentase a los republicanos de la Cámara de Representantes a "votar a favor de la publicación de los archivos de Epstein", en un cambio repentino de postura e inesperado por parte de Trump.

00.44 min La Cámara de Representantes de EE.UU. aprueba publicar los expedientes de Epstein

Hasta la fecha, el presidente estadounidense y su equipo habían presionado intensamente para impedir la publicación de más archivos de la investigación penal del Departamento de Justicia de EE.UU. sobre Epstein, acaudalado financiero neoyorquino y amigo de Trump durante un tiempo. Sin embargo, el fin de semana Trump cambió de postura, días después de que una petición en la Cámara de Representantes reuniera el apoyo suficiente para forzar la votación, un caso inusual en el que los propios republicanos de la Cámara han desafiado los deseos de Trump.

Posteriormente, la ley ha sido aprobada de forma exprés por el Senado y ahora debe recibir la rúbrica de Trump. El líder de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha asegurado antes de la votación que, si la ley se aprobaba, ayudaría a disipar las acusaciones que relacionan a Trump con los abusos de Epstein. "Nunca ha tenido nada que ocultar. [Trump] y yo compartíamos la misma preocupación: queríamos garantizar que las víctimas de estos crímenes atroces estuvieran completamente protegidas de la divulgación", declaró Johnson a los periodistas el lunes.

"Sabía de las chicas" Hace menos de una semana, legisladores demócratas difundieron varios correos electrónicos que podrían revelar más vínculos de Epstein con Trump, que niega cualquier cercanía con quien fue su amigo durante las décadas de 1990 y 2000. El lunes, Trump reiteró que no tenía "nada que ver con Epstein" y aseguró que "los demócratas sí". "Es hora de dejar atrás esta farsa demócrata perpetrada por lunáticos de la izquierda radical para desviar la atención del gran éxito del Partido Republicano", escribió Trump en una publicación el domingo, después de lamentar que esta polémica esté opacando el trabajo de su Gobierno. En uno de esos correos, de 2011, Epstein supuestamente contaba a su pareja y cómplice, Ghislaine Maxwell, que cumple actualmente una condena de 20 años de prisión por tráfico sexual, que una de sus víctimas había pasado "horas" en su casa con Trump. Y en otro, de 2019, desvela que "por supuesto" que el presidente "sabía de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara". La publicación de estos correos, que fueron compartidos por miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes durante la revisión de unos 23.000 documentos adicionales sobre el caso Epstein, fue contestada rápidamente por la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, que señaló que la víctima de la que se habla en el correo electrónico era la fallecida Virginia Giuffre, "quien repetidamente dijo que el presidente Trump no estaba involucrado en ninguna irregularidad". Giuffre, que acusó al príncipe Andrés del Reino Unido y a Epstein de abuso sexual, se quitó la vida en abril de 2024 a los 41 años. "Los demócratas filtraron selectivamente correos electrónicos a los medios liberales para crear una narrativa falsa y difamar al presidente Trump", sentenció Leavitt. Virginia Giuffre, la mujer que acusó de abusos sexuales al príncipe Andrés y a Jeffrey Epstein, se suicida en Australia Antes de la votación, alrededor de dos docenas de sobrevivientes de los presuntos abusos de Epstein se han unido a tres legisladores demócratas y republicanos frente al Capitolio de EE.UU. para instar a la publicación de los registros. Las mujeres sostenían fotografías de su juventud, la edad en la que, según han señalado, conocieron a Epstein, que se codeaba con algunos de los hombres más poderosos del país. Las víctimas, tras conocer el resultado de la votación, se han puesto en pie para aplaudir a los legisladores desde la galería pública de la Cámara de Representantes.