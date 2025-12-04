Los demócratas revelan imágenes inéditas de la isla privada de Epstein

Continúan saliendo a la luz nuevas informaciones sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein. En las últimas horas, los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han publicado fotos y vídeos inéditos de su isla privada en las Islas Vírgenes estadounidenses, epicentro de los abusos del magnate.

En las imágenes aparecen dormitorios y baños de la mansión y una sala con una silla de dentista con máscaras colgadas en la pared. También hay una de un teléfono fijo con contactos guardados en marcación rápida de Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry, y un salón con una pizarra en la que aparecen escritas palabras como "poder", "engaño" o "política".

Fotografía revelada por la Cámara de Representantes Demócratas. EFE

La isla caribeña, a la que varios medios se refieren como "la isla de la pedofilia", fue adquirida por Epstein en la década de los 90 y la usó como residencia privada.

"Estas nuevas imágenes ofrecen una visión inquietante del mundo de Jeffrey Epstein y su isla. Publicamos estas fotos y vídeos para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles delitos de Epstein", ha asegurado el demócrata Robert García, miembro de alto rango del Comité de Supervisión, que investiga el caso.

01.36 min Un libro de una víctima del pederasta Epstein perjudica la imagen del príncipe Andrés del Reino Unido

El Comité también recibió documentos relacionados con Epstein de J.P. Morgan y Deutsche Bank que los demócratas pretenden hacer públicos tras revisarlos. El pasado 18 de noviembre, el Comité pidió a la fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses documentos, comunicaciones e información relacionados con investigaciones sobre Jeffrey Epstein, quien se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019.