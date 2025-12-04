Los demócratas revelan imágenes inéditas de la isla privada de Epstein
- Entre las fotografías destaca una sala con una silla de dentista y con máscaras colgadas en la pared
- Ghislaine Maxwell, cómplice y exnovia del pederasta, solicitará de nuevo su salida de prisión y recurrirá su condena
Continúan saliendo a la luz nuevas informaciones sobre el caso del pederasta Jeffrey Epstein. En las últimas horas, los demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos han publicado fotos y vídeos inéditos de su isla privada en las Islas Vírgenes estadounidenses, epicentro de los abusos del magnate.
En las imágenes aparecen dormitorios y baños de la mansión y una sala con una silla de dentista con máscaras colgadas en la pared. También hay una de un teléfono fijo con contactos guardados en marcación rápida de Darren, Rich, Mike, Patrick y Larry, y un salón con una pizarra en la que aparecen escritas palabras como "poder", "engaño" o "política".
La isla caribeña, a la que varios medios se refieren como "la isla de la pedofilia", fue adquirida por Epstein en la década de los 90 y la usó como residencia privada.
"Estas nuevas imágenes ofrecen una visión inquietante del mundo de Jeffrey Epstein y su isla. Publicamos estas fotos y vídeos para garantizar la transparencia pública de nuestra investigación y ayudar a reconstruir el panorama completo de los horribles delitos de Epstein", ha asegurado el demócrata Robert García, miembro de alto rango del Comité de Supervisión, que investiga el caso.
El Comité también recibió documentos relacionados con Epstein de J.P. Morgan y Deutsche Bank que los demócratas pretenden hacer públicos tras revisarlos. El pasado 18 de noviembre, el Comité pidió a la fiscal general de las Islas Vírgenes estadounidenses documentos, comunicaciones e información relacionados con investigaciones sobre Jeffrey Epstein, quien se suicidó en una prisión de Nueva York en 2019.
Maxwell solicitará de nuevo su salida de prisión
Ghislaine Maxwell, cómplice y exnovia del pederasta, planea solicitar de nuevo su salida de prisión y recurrir su condena por tráfico sexual de menores mediante un recurso de habeas corpus, según documentos judiciales. Se trata de un movimiento que podría retrasar la publicación de nuevos archivos del caso.
En una carta dirigida al juez Paul Engelmayer, su abogado, David Markus, ha informado de que presentará en breve la petición para revisar la sentencia de 20 años que cumple en Texas. El defensor ha afirmado, además, que Maxwell "no toma una posición" sobre la divulgación de los archivos, aunque ha advertido de que publicar materiales del gran jurado con "acusaciones no probadas" podría perjudicar gravemente un posible nuevo juicio.
La solicitud llega después de que el Congreso aprobara en noviembre una ley que obliga al Departamento de Justicia a desclasificar los documentos vinculados al caso Epstein y Maxwell, que aún no han sido revelados.
Trump, quien décadas atrás mantuvo una relación de amistad con Epstein, se opuso inicialmente a la publicación de los archivos al considerar que era un intento demócrata de perjudicarlo políticamente, aunque finalmente aprobó la ley y dejó en manos del Departamento de Justicia su implementación. Maxwell, ciudadana británica, fue condenada en 2022 por reclutar a menores para la red de explotación sexual dirigida por Epstein.