El Congreso vota el decreto que incluye subir las pensiones y frenar los desahucios con el 'no' de PP y Junts

El Congreso de los Diputados votará este martes el llamado "decreto ómnibus", que incluye varias medidas sociales, entre ellas la subida de las pensiones, y también el decreto de ayudas al transporte. Al PP, que ya anunció que votaría en contra, se suma este martes Junts, que confirma su rechazo al decreto.

Fuentes de Junts piden al Gobierno sacar del mismo paquete aquellos temas en los que no hay consenso, como la suspensión de los desahucios a familias vulnerables. Aseguran que es una propuesta que no está bien trabajada y piden presentarlo por separado al igual que la revalorización de las pensiones.

Por lo tanto, será previsiblemente la primera derrota parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez este año. Una situación similar sucedió el año pasado y se solucionó tras un acuerdo con Junts.

PP y Junts se oponen a la moratoria anti-desahucios El Consejo de Ministros aprobó justo antes de la pausa navideña el real decreto-ley 'ómnibus', que incluye una subida del 2,7% para las pensiones con carácter general (conforme a la inflación), un 7% para las mínimas y un 11,4% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital. No obstante, también contiene otras medidas a las que se opone el principal partido de la oposición y que forman parte del llamado 'escudo social' pactado entre el Gobierno y otros socios parlamentarios, como Bildu. Entre esas medidas están la prohibición de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional y de los cortes de suministros básicos, así como el mantenimiento del bono social eléctrico. El PP avanza que no apoyará el decreto 'ómnibus' y exige al Gobierno uno en el que "solo se revaloricen las pensiones" PP y Junts rechazan que la revalorización de las pensiones se vote dentro de un decreto junto a otras medidas, ya que consideran que el Ejecutivo "utiliza a los pensionistas" para obtener su apoyo a esas otras medidas con las que no están de acuerdo, como la moratoria de los desahucios para familias vulnerables. El PP ha anunciado expresamente que votará en contra. Junts también lo ha anunciado este martes.