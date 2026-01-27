El Congreso vota el decreto que incluye subir las pensiones y frenar los desahucios con el 'no' de PP y Junts
- Junts y PP se oponen a la norma por incluir en el mismo paquete todas las medidas
- El Gobierno se enfrenta a su primera derrota parlamentaria del año
El Congreso de los Diputados votará este martes el llamado "decreto ómnibus", que incluye varias medidas sociales, entre ellas la subida de las pensiones, y también el decreto de ayudas al transporte. Al PP, que ya anunció que votaría en contra, se suma este martes Junts, que confirma su rechazo al decreto.
Fuentes de Junts piden al Gobierno sacar del mismo paquete aquellos temas en los que no hay consenso, como la suspensión de los desahucios a familias vulnerables. Aseguran que es una propuesta que no está bien trabajada y piden presentarlo por separado al igual que la revalorización de las pensiones.
Por lo tanto, será previsiblemente la primera derrota parlamentaria del Gobierno de Pedro Sánchez este año. Una situación similar sucedió el año pasado y se solucionó tras un acuerdo con Junts.
PP y Junts se oponen a la moratoria anti-desahucios
El Consejo de Ministros aprobó justo antes de la pausa navideña el real decreto-ley 'ómnibus', que incluye una subida del 2,7% para las pensiones con carácter general (conforme a la inflación), un 7% para las mínimas y un 11,4% para las no contributivas y el ingreso mínimo vital. No obstante, también contiene otras medidas a las que se opone el principal partido de la oposición y que forman parte del llamado 'escudo social' pactado entre el Gobierno y otros socios parlamentarios, como Bildu. Entre esas medidas están la prohibición de desahucios para personas vulnerables sin alternativa habitacional y de los cortes de suministros básicos, así como el mantenimiento del bono social eléctrico.
PP y Junts rechazan que la revalorización de las pensiones se vote dentro de un decreto junto a otras medidas, ya que consideran que el Ejecutivo "utiliza a los pensionistas" para obtener su apoyo a esas otras medidas con las que no están de acuerdo, como la moratoria de los desahucios para familias vulnerables.
El PP ha anunciado expresamente que votará en contra. Junts también lo ha anunciado este martes.
PP y Podemos se oponen al decreto de transportes
El PP también ha avanzado que votará en contra del decreto de ayudas al transporte público que establece una prorroga para 2026 de las bonificaciones vigentes en los títulos estatales, autonómicos y locales, con descuentos de hasta el 100 % para jóvenes y niños; y que crea un nuevo abono único nacional.
Según fuentes del PP, ese dinero se tendría que destinar a infraestructuras, especialmente en este momento, entre ellas al mantenimiento de las vías.
Esto supone que los votos de Junts también serán decisivos para la convalidación de este decreto, que a diferencia del de las pensiones no contará tampoco con el apoyo de Podemos, que defiende que el transporte público sea "completamente gratuito".
Ante la posibilidad de que el Congreso derogue sus decretos, el PSOE asegura que no se plantea retirarlos ni trocearlos para que se pueda votar por separado la subida de las pensiones, como quieren el PP y Junts, mientras que Sumar ha coincidido en que "quien no quiera aprobar o bonificar o actualizar las pensiones tendrá que explicarlo al conjunto de la ciudadanía".