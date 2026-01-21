Junts y Esquerra ponen al Govern en el punto de mira por la gestión de Rodalies y el accidente mortal en Gelida

La oposición en Cataluña muestra su indignación con el Govern y le culpa de la situación en la que se encuentra el estado de la red de Rodalies, cortada hasta nuevo aviso después del accidente mortal en Gelida (Barcelona). Tampoco esconden su tristeza por el fallecimiento del maquinista que conducía el tren siniestrado tras la caída de un muro de contención.

Junts per Catalunya, Esquerra, los 'comunes' y la CUP han pedido ya comparecencias en sede parlamentaria de las consejeras de Territorio, Sílvia Paneque, y de la titular de Interior, Núria Parlon. Los partidos quieren que el ejecutivo catalán no dé solo explicaciones del accidente, sino también del estado de la red ferroviaria en Cataluña.

Ante este escenario, tanto Paneque como Parlon ya han pedido comparecer en el parlamento autonómico. Ambas consejeras deberán responder a las preguntas de los grupos, que ponen al Govern en el punto de mira de esta nueva crisis en Rodalies.

La consellera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque. ACN/Albert Segura

Junts denuncia la mala gestión y Esquerra el abandono de la red por parte del Estado Junts per Catalunya ha sido uno de los grupos que ha pedido con urgencia la comparecencia de las consejeras Parlon y Paneque. También han solicitado explicaciones al ministro de Transportes, Óscar Puente, en el Congreso y en el Senado. En rueda de prensa este miércoles, el portavoz de Junts en el Parlament, Salvador Vergés, ha defendido que los socialistas no se pueden eximir de responsabilidades por su "mala gestión". "Decimos que ya es suficiente. Estamos de acuerdo en que un accidente siempre puede estar ahí, pero es evidente que la probabilidad siempre es mucho más alta cuando se produce en un contexto nefasto para Rodalies y décadas de desinversión", ha dicho. Esquerra, por su parte, apunta al abandono de la red por parte del Estado como causa de todas las incidencias. El líder del partido, Oriol Junqueras, admite que los accidentes de tren "son incontrolables", pero que la "no inversión" es lo que ha provocado que todo el servicio haya quedado detenido este miércoles. ““ Los 'comunes' también han pedido al Govern que ponga todos los esfuerzos para garantizar el transporte alternativo y que el tren sea "la única prioridad" en las inversiones en infraestructuras. La CUP, en la misma línea que Junts y Esquerra, apunta a la desinversión como causa del accidente.

La patronal de las pymes se une a las críticas y pide facilitar el teletrabajo No solo los partidos de la oposición se pronuncian sobre el accidente de este martes. La patronal catalana de la pequeña y la mediana empresa (Pimec) también ve "muy grave" la situación en Rodalies. "Llevamos mucho tiempo hablando de la falta de inversión en infraestructuras, de incumplimientos presupuestarios y las consecuencias que esto conlleva", ha dicho su presidente, Antoni Cañete. Caos de viajeros en Cataluña tras la suspensión de Rodalies por el accidente mortal de un tren en Gelida, Barcelona Juanma Hernández Cañete, ha explicado que a primera hora han enviado una recomendación a las pymes para que faciliten el teletrabajo o flexibilicen la jornada laboral a los trabajadores con el objetivo de que la suspensión del servicio de Rodalies de este miércoles tenga la "mínima afectación" económica. Recuerda, además, que a diario se pierden 2,2 millones de euros por los retrasos "sistemáticos" en la red ferroviaria de Cataluña, según los cálculos que hizo la propia patronal el año pasado.