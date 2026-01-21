Adif mantiene suspendida la circulación de trenes de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente en Gelida

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) mantiene este miércoles suspendida la circulación ferroviaria de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente mortal ocurrido por la noche en Gelida (Barcelona) y "ante los efectos que el temporal está provocando en la infraestructura". En dicho siniestro, el maquinista ha muerto y otras 37 personas han resultado heridas tras chocar el tren de cercanías con un muro de contención que había caído a la vía por las fuertes lluvias.

La empresa pública ha informado que restablecerá el servicio cuando se haya reconocido la red y se haya comprobado que no hay obstáculos, mientras que Rodalies de Catalunya ha recomendado el uso de medios de transporte alternativos y ha asegurado que se está informando a los viajeros en sus estaciones, redes sociales, aplicaciones y páginas web.