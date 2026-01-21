Adif mantiene suspendida la circulación de trenes de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente en Gelida
- Justifica la decisión por los efectos del temporal en la infraestructura y mientras se comprueba que no hay obstáculos
- Directo: última hora del accidente de tren de Adamuz y de Rodalies en Barcelona
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) mantiene este miércoles suspendida la circulación ferroviaria de Rodalies en toda Cataluña tras el accidente mortal ocurrido por la noche en Gelida (Barcelona) y "ante los efectos que el temporal está provocando en la infraestructura". En dicho siniestro, el maquinista ha muerto y otras 37 personas han resultado heridas tras chocar el tren de cercanías con un muro de contención que había caído a la vía por las fuertes lluvias.
La empresa pública ha informado que restablecerá el servicio cuando se haya reconocido la red y se haya comprobado que no hay obstáculos, mientras que Rodalies de Catalunya ha recomendado el uso de medios de transporte alternativos y ha asegurado que se está informando a los viajeros en sus estaciones, redes sociales, aplicaciones y páginas web.
Se restablece la velocidad de Madrid-Barcelona, salvo en cuatro puntos
Asimismo, Adif ha levantado este miércoles la limitación temporal de velocidad establecida en la línea Madrid-Barcelona de alta velocidad, salvo en cuatro puntos pendientes de revisar. El equipo técnico ha revisado por la noche el tramo entre Madrid y Calatayud, por lo que la velocidad permitida en casi todo el trayecto vuelve a ser de 300 kilómetros por hora.
Se mantiene, no obstante, una limitación a 230 kilómetros por hora en cuatro puntos: en vía 1 el pk 27+160 y pk 138+600 y en vía 2 pk 50+840 y pk143+760. Según informan fuentes de Adif a RTVE, esos cuatro puntos serán comprobados también en la próxima ronda de mantenimiento por la noche, con la previsión de que el límite pueda levantarse también.
La velocidad se limitó de forma temporal a 160 kilómetros por hora en un tramo de 150 kilómetros por seguridad, después de que varios maquinistas reportaran baches en algunos tramos de la vía. Desde Adif, descartaron que la medida tuviera relación con el doble descarrilamiento de trenes en Adamuz, Córdoba, que ha causado más de 40 muertos y un centenar de heridos.