Confirmada la muerte en el accidente de tren de Adamuz de David Cordón, exjugador de fútbol playa y padre de 'Davinchi'

David Cordón, padre del futbolista del Getafe David Cordón Mancha 'Davinchi', se ha sumado este martes a las nómina de víctimas oficiales por el accidente de tren ocurrido el domingo en Adamuz (Córdoba),

El padre del jugador del Getafe se desplazó este pasado fin de semana a Madrid para presenciar con su hijo el encuentro del equipo azulón ante el Valencia. Davinchi, lesionado desde el primer tramo del curso, no pudo jugar el encuentro.

El domingo, su padre tomó un tren Alvia de regreso a Huelva, el que resultó accidentado a la altura de la localidad cordobesa de Adamuz tras chocar con el tren Iryo que iba por la vía contraria desde Málaga hasta Puerta de Atocha, después del descarrilamiento de este último.

La familia ha vivido desde entonces con la esperanza de que Cordón estuviera entre los supervivientes, pero finalmente se ha confirmado su fallecimiento. Viajaba en el vagón número 2 del tren y las autoridades han identificado su cuerpo cotejándolo con las muestras de ADN que varios de sus familiares habían aportado.

Cordón, de 50 años, deja una profunda huella en la sociedad onubense. Como deportista destacó especialmente en la selección española de fútbol playa, con la que logró dos subcampeonatos del Mundo (2003 y 2004) y dos campeonatos de Europa (2001 y 2004). Además fue elegido mejor jugador de la Euroliga en 2004 tras anotar 28 goles en 15 partidos.

Además de ser uno de los mejores jugadores de España de fútbol playa, se hizo querer en su posterior etapa como enfermero del Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva y de hecho, fue elegido para encarnar a uno de los tres Reyes Magos en la Cabalgata de Huelva del año 2019.

Su hijo Davinchi es un prometedor lateral izquierdo de 18 años, que tras debutar con el Recreativo de Huelva con 16 años en Primera RFEF recaló el pasado verano en el Getafe. Tras debutar en Primera División y jugar varios partidos se lesionó de gravedad en la rodilla y se está recuperando.