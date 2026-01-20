Al menos una veintena de heridos tras la caída de un muro de contención sobre un tren de Rodalies en Cataluña

Al menos una veintena de personas han resultado heridas en Cataluña tras caer un muro de contención sobre un tren de Rodalies de la línea R4 entre Gelida y Sant Sadurní (Barcelona) tras las lluvias caídas en las últimas 24 horas y que azotan la zona. Tras ello, los servicios de emergencia han movilizado un total de 28 dotaciones de bomberos para atender a los pasajeros.

El Conseller de Presidencia, Albert Dalmau, ha señalado que está en contacto con la Consellera de Interior, Nurira Parlon, la Consellera Portavoz, Silvia Paneque, y la Consellera de Salud, Olga Pané, para seguir "con atención la evolución del accidente ferroviario". "Se movilizan todos los recursos necesarios para garantizar la seguridad de los afectados", ha expresdo Dalmau en un mensaje en X, que estos días está sustituyendo al president Salvador Illa tras su ingreso hospitalario. Pané y Parlon se han trasladado hasta la zona para conocer de primera mano lo ocurrido.

Paralelamente, este martes otro tren de la línea RG1 ha perdido un eje entre Blanes y Maçanet y ha visto interrumpida su circulación.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)