Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo última hora: Renfe ofrece traslados alternativos mientras se recupera el corredor sur

El número de hospitalizados baja a 39, 13 de ellos en la UCI, que suma una persona más

El número de personas que permanecen ingresadas en diferentes hospitales por las heridas que sufrieron en el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) ha bajado en las últimas horas de 41 a 39, 13 de las cuales, entre ellas un menor, están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que ha sumado una más.

De acuerdo a la última actualización asistencial facilitada a EFE por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, el total de atendidos ha sido de 122 personas, 117 adultos y 5 niños, de los que hasta las 22:00 horas de este lunes seguían ingresadas 39 personas, 35 de ellos adultos y 4 niños. De esos 35 adultos, 13 están en UCI: 5 en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, 3 en Quirón Salud, 2 en Cruz Roja y 3 Hospital San Juan de Dios, uno más que en el balance anterior. En planta siguen 22 heridos, la mayoría en Reina Sofía (8) y Quirón Salud (6) y San Juan de Dios (6), mientras que todos los niños ingresados (4) están en el primero de esos hospitales cordobeses, 1 en UCI y 3 en planta. De acuerdo al último balance, las altas hospitalarias ascienden a 83 personas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado esta noche que no se teme por la vida de ninguna de las personas que permanecen hospitalizadas.