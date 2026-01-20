Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo última hora: Renfe ofrece traslados alternativos mientras se recupera el corredor sur
- El siniestro ha dejado de momento 40 muertos y 122 heridos
La cifra de fallecidos en el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) del pasado domingo se eleva de momento a 40, y la de heridos a 122, de los que 41 siguen ingresadas.
El accidente se produjo a las 19:40 horas del domingo a la altura de Adamuz, cuando un tren de la compañía Iryo que cubría la ruta Málaga-Madrid, con 317 personas a bordo, descarriló en sus tres últimos vagones e invadió la vía contigua, por la que circulaba otro convoy, un Alvia de Renfe con unos 184 pasajeros que había partido desde Madrid y se dirigía a Huelva. Las causas del accidente se están investigando.
Accidente de tren en Córdoba, en directo
Bulos, desinformación y contexto sobre el accidente de tren en Adamuz
El accidente entre dos trenes de alta velocidad en la tarde del 18 de enero en la localidad cordobesa de Adamuz deja, al menos, 40 fallecidos y más de un centenar de heridos. Mientras trascienden imágenes que muestran la gravedad del siniestro, en redes sociales también han circulado bulos, entre ellos imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) que se presentan como si fueran reales, y también falsas solicitudes de ayuda ciudadana. VerificaRTVE ha recopilado desinformación y aporta datos y contexto sobre el accidente.
¿Qué se sabe de la investigación del accidente de Adamuz?
Continúan las investigaciones sobre el accidente ferroviario de este domingo en Adamuz. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado que la investigación deberá determinar si la rotura de un tramo de la vía detectado en el lugar del siniestro es "la causa o la consecuencia" del descarrilamiento del tren Iryo que originó el choque con el tren Alvia. Por su parte, el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha descartado que el origen del accidente se deba a un fallo humano.
El número de hospitalizados baja a 39, 13 de ellos en la UCI, que suma una persona más
El número de personas que permanecen ingresadas en diferentes hospitales por las heridas que sufrieron en el accidente de trenes en Adamuz (Córdoba) ha bajado en las últimas horas de 41 a 39, 13 de las cuales, entre ellas un menor, están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), que ha sumado una más.
De acuerdo a la última actualización asistencial facilitada a EFE por la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía, el total de atendidos ha sido de 122 personas, 117 adultos y 5 niños, de los que hasta las 22:00 horas de este lunes seguían ingresadas 39 personas, 35 de ellos adultos y 4 niños. De esos 35 adultos, 13 están en UCI: 5 en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, 3 en Quirón Salud, 2 en Cruz Roja y 3 Hospital San Juan de Dios, uno más que en el balance anterior. En planta siguen 22 heridos, la mayoría en Reina Sofía (8) y Quirón Salud (6) y San Juan de Dios (6), mientras que todos los niños ingresados (4) están en el primero de esos hospitales cordobeses, 1 en UCI y 3 en planta. De acuerdo al último balance, las altas hospitalarias ascienden a 83 personas. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado esta noche que no se teme por la vida de ninguna de las personas que permanecen hospitalizadas.
