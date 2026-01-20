El Sindicato de Maquinistas informó en agosto de "inestabilidades de rodadura y vibración en muchos trenes"
- SEMAF propuso reducir la velocidad máxima en las líneas liberalizadas o reforzar el mantenimiento preventivo
- El gestor de la infraestructura, Adif, ha limitado temporalmente un tramo de alta velocidad entre Madrid y Barcelona
- Última hora del accidente de tren en Adamuz, Córdoba
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) pidió en agosto de 2025 a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y a Adif que revisaran el protocolo de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria tras detectar un aumento de las irregularidades y vibraciones en la circulación de trenes, derivado del incremento del tráfico por la liberalización del sector. Así lo ha explicado este martes al Canal 24 Horas el secretario general del sindicato, Diego Martín.
Según Martín, los maquinistas comenzaron a reportar de forma recurrente "inestabilidades de rodadura y vibraciones" en distintos puntos de la red, especialmente en líneas de alta velocidad con mayor densidad de tráfico. En ese contexto, SEMAF propuso reducir la velocidad máxima en las líneas liberalizadas o reforzar el mantenimiento preventivo, al considerar que este no había crecido al mismo ritmo que el número de trenes en circulación.
"Han aumentado todos los tráficos debido a la liberalización, todas las compañías tienen muchos más trenes circulando, pero el mantenimiento preventivo, que es al final el que evita que haya estas inestabilidades, no lo ha hecho en la misma medida, o por lo menos los maquinistas no lo apreciamos", ha declarado.
Por este motivo, el sindicato envió una comunicación "a los responsables de la infraestructura y de la seguridad de la infraestructura", pero "no recibieron una respuesta oficial", tal y como ha detallado en otra entrevista concedida a RNE. A pesar de ello, "los maquinistas seguían tomando esa medida de reducción de velocidad, porque los profesionales no solo tenemos que garantizar la seguridad y el confort, sino que la vía y el material tampoco sufran", ha contado.
Limitación de velocidad en la línea Madrid-Barcelona
Entre los tramos señalados por el sindicato figuraba la línea Madrid-Barcelona, en particular sus primeros kilómetros, que califican como un punto "conflictivo" por la reiteración de incidencias. Precisamente este martes, Adif ha limitado de forma temporal a 160 km/h un tramo de unos 150 kilómetros entre Mejorada del Campo (Madrid) y Alhama de Aragón (Zaragoza), después de que varios maquinistas reportaran baches en la vía.
Fuentes de Adif han explicado que se trata de una medida de seguridad habitual y que el servicio de mantenimiento revisará la infraestructura para determinar si puede levantarse la restricción en las próximas horas. La limitación afecta a diez puntos concretos de la línea, en ambos sentidos, y podría aumentar los tiempos de viaje.
El secretario general de SEMAF ha señalado que el sindicato no ha acordado con Adif ni con las operadoras una rebaja generalizada de la velocidad, aunque ha destacado que las actuales limitaciones coinciden con zonas donde previamente ellos habían comunicado más incidencias.
Por último, sobre la investigación iniciada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para esclarecer las causas de la tragedia, Diego Martín ha expresado su deseo de que "se haga con rigor y autonomía", porque "ya hemos vivido en el pasado que muchas veces la autonomía y la libertad de investigación están muy influidas por los escenarios que hay en este país". "Lo que queremos es que haya una investigación independiente", ha subrayado.