El Sindicato de Maquinistas informó en agosto de "inestabilidades de rodadura y vibración en muchos trenes"

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (SEMAF) pidió en agosto de 2025 a la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y a Adif que revisaran el protocolo de mantenimiento de la infraestructura ferroviaria tras detectar un aumento de las irregularidades y vibraciones en la circulación de trenes, derivado del incremento del tráfico por la liberalización del sector. Así lo ha explicado este martes al Canal 24 Horas el secretario general del sindicato, Diego Martín.

Según Martín, los maquinistas comenzaron a reportar de forma recurrente "inestabilidades de rodadura y vibraciones" en distintos puntos de la red, especialmente en líneas de alta velocidad con mayor densidad de tráfico. En ese contexto, SEMAF propuso reducir la velocidad máxima en las líneas liberalizadas o reforzar el mantenimiento preventivo, al considerar que este no había crecido al mismo ritmo que el número de trenes en circulación.

"Han aumentado todos los tráficos debido a la liberalización, todas las compañías tienen muchos más trenes circulando, pero el mantenimiento preventivo, que es al final el que evita que haya estas inestabilidades, no lo ha hecho en la misma medida, o por lo menos los maquinistas no lo apreciamos", ha declarado.

Por este motivo, el sindicato envió una comunicación "a los responsables de la infraestructura y de la seguridad de la infraestructura", pero "no recibieron una respuesta oficial", tal y como ha detallado en otra entrevista concedida a RNE. A pesar de ello, "los maquinistas seguían tomando esa medida de reducción de velocidad, porque los profesionales no solo tenemos que garantizar la seguridad y el confort, sino que la vía y el material tampoco sufran", ha contado.

01.28 min Trabajadores de Renfe y Adif se concentran en recuerdo de compañeros y víctimas del accidente de Adamuz