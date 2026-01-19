Bulos, desinformación y contexto sobre el accidente de tren en Adamuz, Córdoba
El accidente entre dos trenes de alta velocidad en la tarde del 18 de enero en la localidad cordobesa de Adamuz deja, al menos, 39 fallecidos y más de un centenar de heridos. Mientras trascienden imágenes que muestran la gravedad del siniestro, en redes sociales también han circulado bulos, entre ellos imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) que se presentan como si fueran reales, y también falsas solicitudes de ayuda ciudadana. En VerificaRTVE recopilamos desinformación y aportamos datos y contexto sobre el accidente.
Esta foto de un tren Iryo accidentado está hecha con IA
En las horas posteriores al accidente de Adamuz, ha circulado en redes sociales como si fuera real una imagen que muestra un tren Iryo siniestrado junto a trabajadores de emergencias desplegados en la zona. Es un bulo. La imagen está creada con inteligencia artificial.
En VerificaRTVE hemos analizado la imagen y observamos que contiene fallos propios del uso de la inteligencia artificial. El profesional con uniforme naranja que se encuentra en medio de dos vagones aparece sin brazo. En la esquina inferior izquierda, la vía aparece incompleta, sin uno de los dos raíles. También comprobamos que la cabeza tractora del tren Iryo que aparece en la foto no se corresponde con el modelo real de la compañía, el Frecciarossa 1000. Observamos también que en la parte inferior derecha de la imagen aparece una marca de agua en forma de rombo o estrella de cuatro puntas que se corresponde con la aplicación Gemini, la IA de Google.
En VerificaRTVE hemos utilizado herramientas que detectan inteligencia artificial y el resultado que ofrecen es que la fotografía ha sido generada artificialmente con una probabilidad superior al 87%. Para ello, hemos utilizado las del Proyecto Iveres y Hive.
Esta imagen del tren siniestrado junto a un helicóptero es un bulo
También está circulando por redes e internet una foto que muestra un tren partido en dos junto a más de una decena de trabajadores de emergencias mientras un helicóptero amarillo sobrevuela la zona a pocos metros de un vagón. Es un bulo. Es una imagen falsa generada con inteligencia artificial.
Un análisis en detalle de la fotografía pone de manifiesto errores gráficos derivados del uso de la inteligencia artificial, como el hecho de que el helicóptero, en lugar de un rotor de cola, tiene una deformidad similar a la cabina del piloto. La foto también refleja una estructura de la catenaria suspendida en el aire sin que tenga sujeción con una columna y errores en los chalecos identificativos del personal de emergencias, con letras deformadas. El análisis de la imagen con la herramienta de detección Hive concluye que está generada con inteligencia artificial con una probabilidad del 99,9%.
Las imágenes áreas de la Guardia Civil permiten geolocalizar el siniestro
Con el apoyo de este vídeo grabado desde el aire por la Guardia Civil, en VerificaRTVE geolocalizamos los dos puntos principales del siniestro ferroviario en Adamuz (Córdoba). Hemos ubicado los lugares exactos en los que han quedado los dos trenes siniestrados en la colisión del 18 de enero.
Por las coincidencias en el terraplén y en los caminos de tierra aledaños, geolocalizamos los dos primeros vagones del tren Alvia, los más afectados por el siniestro, en este talud situado a unos 640 metros del Edificio Técnico del AVE en Adamuz (38.010457, -4.564744). El tren accidentado de Iryo queda emplazado justo delante de la estación ferroviaria del municipio cordobés (38.015686, -4.562946).
Las autoridades no pidieron acudir "con chalecos reflectantes" para ayudar
Un mensaje en X difundido a las 21:12 horas del día 18 de enero, hora y media después del accidente, asegura que las "autoridades españolas instan a acudir a la zona del descarrilamiento en Córdoba con chalecos reflectantes si se quiere participar en las labores de auxilio". Es falso.
La cuenta oficial en X de Emergencias de Andalucía 112 publicó un mensaje en el que lo negaba: "Los servicios de emergencia son los únicos autorizados a estar en la zona del accidente ferroviario de Adamuz. No se ha pedido colaboración ciudadana para actuar en la zona". De hecho, la publicación solicitaba a los ciudadanos que evitaran acudir a la zona "para garantizar el tránsito de vehículos".
La velocidad de los trenes: RENFE sostiene que es inferior a 210 km/h
Mensajes de redes afirman que los trenes circulaban a una velocidad "de entre 215 y 240 km/h" y que los maquinistas de tren habían advertido en 2025 de que era necesario reducir la velocidad en ese tramo por debajo de 250 kilómetros hora. RENFE sostiene que los dos trenes siniestrados circulaban por debajo de los 210 kilómetros por hora.
Álvaro Fernández Heredia, presidente de RENFE, asegura en una entrevista en la Cadena SER que los trenes accidentados circulaban a 205 y a 210 kilómetros por hora respectivamente y que "no era un problema de exceso de velocidad". Explica que el accidente se produjo "en un tramo de vía limitado a 250 km/h" y que "el registro de los trenes ya ha dicho que la velocidad de uno era de 205 y el otro de 210, es decir, no era un problema de exceso de velocidad".
En cuanto al aviso de los maquinistas que mencionan los mensajes de redes, el Sindicato Español de Maquinistas (SEMAF) confirma a VerificaRTVE que mandó en agosto de 2025 una carta a Adif en la que solicitó rebajar la velocidad máxima de 300 a 250 kilómetros por hora en varios corredores del AVE para reducir las vibraciones de los trenes y "evitar mayor estrés". El sindicato pide "cautela con respecto al accidente" hasta que se conozcan las causas, una petición que ha explicitado en este comunicado.