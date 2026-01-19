Bulos, desinformación y contexto sobre el accidente de tren en Adamuz, Córdoba

El accidente entre dos trenes de alta velocidad en la tarde del 18 de enero en la localidad cordobesa de Adamuz deja, al menos, 39 fallecidos y más de un centenar de heridos. Mientras trascienden imágenes que muestran la gravedad del siniestro, en redes sociales también han circulado bulos, entre ellos imágenes generadas con inteligencia artificial (IA) que se presentan como si fueran reales, y también falsas solicitudes de ayuda ciudadana. En VerificaRTVE recopilamos desinformación y aportamos datos y contexto sobre el accidente.

Esta foto de un tren Iryo accidentado está hecha con IA En las horas posteriores al accidente de Adamuz, ha circulado en redes sociales como si fuera real una imagen que muestra un tren Iryo siniestrado junto a trabajadores de emergencias desplegados en la zona. Es un bulo. La imagen está creada con inteligencia artificial. Imagen generada con IA que ha circulado como si fuera real VerificaRTVE En VerificaRTVE hemos analizado la imagen y observamos que contiene fallos propios del uso de la inteligencia artificial. El profesional con uniforme naranja que se encuentra en medio de dos vagones aparece sin brazo. En la esquina inferior izquierda, la vía aparece incompleta, sin uno de los dos raíles. También comprobamos que la cabeza tractora del tren Iryo que aparece en la foto no se corresponde con el modelo real de la compañía, el Frecciarossa 1000. Observamos también que en la parte inferior derecha de la imagen aparece una marca de agua en forma de rombo o estrella de cuatro puntas que se corresponde con la aplicación Gemini, la IA de Google. En VerificaRTVE hemos utilizado herramientas que detectan inteligencia artificial y el resultado que ofrecen es que la fotografía ha sido generada artificialmente con una probabilidad superior al 87%. Para ello, hemos utilizado las del Proyecto Iveres y Hive. Resultado que ofrecen las herramientas de IA VerificaRTVE

Esta imagen del tren siniestrado junto a un helicóptero es un bulo También está circulando por redes e internet una foto que muestra un tren partido en dos junto a más de una decena de trabajadores de emergencias mientras un helicóptero amarillo sobrevuela la zona a pocos metros de un vagón. Es un bulo. Es una imagen falsa generada con inteligencia artificial. Imagen generada con IA que presentan como si fuera real VerificaRTVE Un análisis en detalle de la fotografía pone de manifiesto errores gráficos derivados del uso de la inteligencia artificial, como el hecho de que el helicóptero, en lugar de un rotor de cola, tiene una deformidad similar a la cabina del piloto. La foto también refleja una estructura de la catenaria suspendida en el aire sin que tenga sujeción con una columna y errores en los chalecos identificativos del personal de emergencias, con letras deformadas. El análisis de la imagen con la herramienta de detección Hive concluye que está generada con inteligencia artificial con una probabilidad del 99,9%. La foto con tres errores gráficos y el análisis de Hive que concluye que es IA VerificaRTVE

Las imágenes áreas de la Guardia Civil permiten geolocalizar el siniestro Con el apoyo de este vídeo grabado desde el aire por la Guardia Civil, en VerificaRTVE geolocalizamos los dos puntos principales del siniestro ferroviario en Adamuz (Córdoba). Hemos ubicado los lugares exactos en los que han quedado los dos trenes siniestrados en la colisión del 18 de enero. Por las coincidencias en el terraplén y en los caminos de tierra aledaños, geolocalizamos los dos primeros vagones del tren Alvia, los más afectados por el siniestro, en este talud situado a unos 640 metros del Edificio Técnico del AVE en Adamuz (38.010457, -4.564744). El tren accidentado de Iryo queda emplazado justo delante de la estación ferroviaria del municipio cordobés (38.015686, -4.562946).

Las autoridades no pidieron acudir "con chalecos reflectantes" para ayudar Un mensaje en X difundido a las 21:12 horas del día 18 de enero, hora y media después del accidente, asegura que las "autoridades españolas instan a acudir a la zona del descarrilamiento en Córdoba con chalecos reflectantes si se quiere participar en las labores de auxilio". Es falso. La cuenta oficial en X de Emergencias de Andalucía 112 publicó un mensaje en el que lo negaba: "Los servicios de emergencia son los únicos autorizados a estar en la zona del accidente ferroviario de Adamuz. No se ha pedido colaboración ciudadana para actuar en la zona". De hecho, la publicación solicitaba a los ciudadanos que evitaran acudir a la zona "para garantizar el tránsito de vehículos". ““