Este vídeo de Pedro Sánchez en Davos hablando del anonimato en redes sociales no es actual, es de enero de 2025
Nos habéis consultado en nuestro WhatsApp por un vídeo de Pedro Sánchez en Davos pidiendo poner fin al anonimato en las redes sociales que presentan como si se registrase tras el accidente de tren en Adamuz. Es falso. Estas declaraciones del presidente del Gobierno corresponden a la edición de 2025 del Foro Económico de Davos, cuando no se había producido el accidente ferroviario del 18 de enero de 2026 en Córdoba.
"Sin haber encontrado aún a todos los pasajeros de los trenes del accidente Adamuz, Pedro Sánchez acude a Suiza para pedir a sus homólogos, acabar con el anonimato en la redes sociales", leemos en un mensaje de X difundido el 22 de enero de 2026. La publicación adjunta un vídeo en el que aparece el presidente del Gobierno pronunciando un discurso en inglés sobre el anonimato en las redes sociales.
El vídeo es de enero de 2025: Sánchez no ha viajado este año a Davos
A través de una búsqueda inversa, hemos comprobado que este vídeo no es actual, sino que corresponde al Foro Económico Mundial de Davos que tuvo lugar en enero de 2025. La secuencia que circula en redes sociales es un fragmento de esta comparecencia del presidente del Gobierno en Davos publicada en el canal de YouTube de La Moncloa. En el Canal 24 Horas también te informamos de esta comparecencia de Sánchez en la que pidió poner fin al anonimato en redes sociales. Además, en el vídeo que circula en redes vemos que en el atril tras el que habla Pedro Sánchez en el Foro de Davos está escrito "Annual Meeting Davos 2025”.
El presidente del Gobierno anunció el 19 de enero que cancelaba su visita al Foro de Davos tras la tragedia ferroviaria en Adamuz. En un principio, según la agencia de noticias Europa Press, estaba previsto que Sánchez viajara a Suiza entre el 20 y 21 de enero. En su lugar, han viajado a Davos el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, junto a altos ejecutivos de empresas españolas.
Este vídeo de 2025 se difunde descontextualizado tras el accidente de Adamuz. En VerificaRTVE ya te hemos alertado sobre la desinformación que circula sobre esta tragedia: desde el bulo de que la Cruz Roja no ha intervenido tras el accidente a falsedades como que España "regaló” 247 millones para la red ferroviaria de Marruecos.