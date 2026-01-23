Este vídeo de Pedro Sánchez en Davos hablando del anonimato en redes sociales no es actual, es de enero de 2025

Nos habéis consultado en nuestro WhatsApp por un vídeo de Pedro Sánchez en Davos pidiendo poner fin al anonimato en las redes sociales que presentan como si se registrase tras el accidente de tren en Adamuz. Es falso. Estas declaraciones del presidente del Gobierno corresponden a la edición de 2025 del Foro Económico de Davos, cuando no se había producido el accidente ferroviario del 18 de enero de 2026 en Córdoba.

"Sin haber encontrado aún a todos los pasajeros de los trenes del accidente Adamuz, Pedro Sánchez acude a Suiza para pedir a sus homólogos, acabar con el anonimato en la redes sociales", leemos en un mensaje de X difundido el 22 de enero de 2026. La publicación adjunta un vídeo en el que aparece el presidente del Gobierno pronunciando un discurso en inglés sobre el anonimato en las redes sociales.