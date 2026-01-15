De la polarizaciÃ³n a servicios pÃºblicos "insuficientes": los riesgos de EspaÃ±a en 2026, segÃºn el Foro EconÃ³mico Mundial

La polarización social, la escasez de mano de obra y unos servicios públicos y protecciones sociales "insuficientes" son los tres principales riesgos para la economía española este año, de acuerdo con un informe del Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés). La deuda pública, corporativa y doméstica, así como la falta de oportunidades económicas o el desempleo completan una lista elaborada a partir de una encuesta a ejecutivos, cuyos resultados se han publicado esta semana previa a la reunión anual del Foro de Davos.

La preocupación por la "educación, infraestructuras y pensiones", que aparecen mencionadas como ejemplo de los servicios públicos, se cuelan en el mapa de percepción de riesgos español de 2026, en lugar del miedo a la recesión y la escasez de agua, que aparecieron en la encuesta de 2025. La otra novedad es el paro y la falta de oportunidades económicas.

Además, puede observarse que de un año para otro la polarización social ha escalado del tercer puesto al primero en las preocupaciones de los ejecutivos para España.

Crece la preocupación por la polarización social Aunque de forma menos marcada, la preocupación creciente por la polarización social se observa también en la Encuesta Anual sobre Percepción de los Riegos Globales del Foro Económico Mundial, donde dicho riesgo ha subido un escalón hasta situarse como el tercero más grave para los próximos dos años y el cuarto más grave para el 2026. "Los encuestados identifican la polarización social como un factor que contribuye a la desinformación y la información falsa, la desigualdad y la violencia intraestatal", señala el informe, que advierte que esto tiene repercusiones en el resto de asuntos. Esta encuesta global, diferente a la "ejecutiva" que se realiza por países, recoge la opinión de más de 1.300 líderes y especialistas mundiales de los ámbitos académico, empresarial, gubernamental, de organizaciones internacionales y de la sociedad civil.

Tiempos de "confrontación" En dicho mapa de percepciones globales, la confrontación geoeconómica —que se refiere a las tensiones comerciales y los aranceles— se ha erigido como primer riesgo para la economía mundial en el corto plazo (dos años), tras subir dos puestos respecto al informe anterior. Sustituye al miedo a los conflictos armados entre Estados, que ha bajado al segundo puesto, tras unas encuestas que se realizaron entre agosto y septiembre del 2025, por lo que no han tenido en cuenta los hechos ahora en desarrollo, como la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos o el pulso de Donald Trump por Groenlandia. Les siguen otros riesgos conocidos en los últimos años, por orden: los fenómenos meteorológicos extremos, la citada polarización, las desinformaciones o informaciones falsas, la recesión y la erosión de derechos humanos o libertades civiles, de acuerdo con la encuesta sobre la percepción de los riesgos globales 2025-2026.