Puente confirma "marcas" en los cinco primeros coches del Iryo y en otros trenes que pasaron por ese tramo de la vía

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha confirmado que hay "marcas" en los bogies —unas piezas del tren que sirven para dirigir las ruedas— de los cinco primeros coches del Iryo, que son los que descarrilaron. Además, Puente ha explicado que se han examinado otros trenes que pasaron previamente por ese tramo y "en alguno se ha observado alguna muesca parecida; en concreto, en los dos o tres [trenes] que pasan con anterioridad", ha indicado el ministro en una entrevista en La Hora de La 1.

Estas "marcas" en los vagones del Iryo —Puente también las ha llamado "muescas"— tienen "un milímetro de espesor" y una anchura "de varios centímetros" y se repiten en esos cinco primeros vagones. Todo ello, ha comentado el ministro, puede llevar a pensar que "hay algo que todavía no podemos determinar que ha ido causando eso en los bogies delanteros y que puede haber sido el origen de la causa del descarrilamiento".

Por otro lado, Puente también ha indicado que Renfe ha examinado otros trenes que han pasado por ese mismo tramo con un margen de diferencia más elevado, superior a la hora, y que en ellos no se ha encontrado por el momento ninguna de esas marcas. "También nos despista que, en uno de los que sí tiene [marcas], hay dos, pero en el lado izquierdo del tren y no en el derecho, que es donde se aprecian las marcas en el Iryo", ha comentado.

